Christopher Lambert se desploma durante una convención

El actor de 69 años sufrió un episodio de deshidratación durante la Steel City Con en Pensilvania y fue trasladado a un hospital

El actor francés Christopher Lambert, conocido por protagonizar la película Highlander, tuvo que abandonar antes de lo previsto la convención Steel City Con después de sufrir una emergencia médica durante el evento.

El intérprete, de 69 años, se encontraba participando en la convención celebrada en Pensilvania cuando se desplomó repentinamente, de acuerdo con el testimonio de una persona que se encontraba en el lugar.

Tras el incidente, Lambert fue trasladado en ambulancia a un hospital local de Pittsburgh, según informó el medio TMZ.

El evento informó inicialmente de un asunto personal

La organización de Steel City Con comunicó el sábado 8 de agosto que Lambert había abandonado el recinto debido a un "asunto personal". Como consecuencia, las sesiones de fotografías que tenía previstas para ese día fueron canceladas.

"Christopher Lambert tuvo que abandonar el evento por un asunto personal. Hora de regreso por confirmar. Sesión de fotos cancelada", señaló la organización en la página oficial del evento.

Horas después, la información sobre el estado del actor fue aclarada por los organizadores, quienes explicaron que el intérprete había presentado síntomas relacionados con el calor y la deshidratación.

En un comunicado enviado a PEOPLE el domingo 9 de agosto, Steel City Con indicó que Lambert había sufrido deshidratación durante su participación en el evento.

"Christopher tenía un poco de calor y estaba deshidratado. Tuvo que sentarse, pero hoy se encuentra muy bien", señalaron los organizadores.

La organización también confirmó que el actor tenía previsto regresar a la convención el domingo 9 de agosto a las 11:30 horas, tiempo local, para participar nuevamente en sesiones de fotos y en un panel con los asistentes.

Los papeles que marcaron su trayectoria

Christopher Lambert alcanzó gran reconocimiento internacional por interpretar a Connor MacLeod en Highlander, película estrenada en 1986 bajo la dirección de Russell Mulcahy.

El personaje se convirtió en uno de los papeles más importantes de la carrera del actor francés. Lambert también dio vida a Tarzán en Greystoke: La leyenda de Tarzán, el señor de los monos, estrenada en 1984.

En 1995, el intérprete asumió además el papel de Lord Raiden en la adaptación cinematográfica de acción real de Mortal Kombat.

El actor tiene próximas apariciones programadas

Lambert tenía contempladas otras participaciones públicas durante las próximas semanas. De acuerdo con la información disponible, está previsto que asista a finales de agosto a Fan Expo Chicago y a la Mad Monster Expo, en Carolina del Norte.

El episodio ocurrido durante Steel City Con se produjo poco más de un año después de otro incidente que obligó al actor a cancelar una aparición pública.

En marzo de 2025, Lambert canceló su participación en el festival sueco SciFi World después de sufrir una lesión en la espalda.

En aquella ocasión, TMZ informó que el actor había sufrido una caída por las escaleras de un hotel. Posteriormente, un representante de Lambert explicó, en un comunicado citado por Nine.com.au, que el intérprete no podría acudir a la Comic Con que tenía programada.

El representante aseguró entonces que Lambert considera sus compromisos profesionales como una prioridad y manifestó su respeto tanto hacia los organizadores de estos eventos como hacia los seguidores que acuden a ellos.

"Como actor, rodar y promocionar sus películas es una prioridad absoluta, y siempre lo ha sido, y siente el mayor respeto por las personas que organizan eventos y por los fans que asisten", declaró el representante.