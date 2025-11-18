Christian Nodal tendrá audiencia por caso con Universal Music

El cantante deberá presentarse ante una jueza federal donde se le imputará falsificación y podrían dictarse medidas cautelares.

Christian Nodal deberá comparecer este martes 18 de noviembre ante una jueza federal como parte del proceso legal que mantiene desde hace varios años con Universal Music.

El cantante sonorense fue citado a las 14:35 horas en los juzgados del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, donde se realizará la audiencia inicial en la que se le imputará el delito de falsificación.

Durante esta diligencia, la jueza determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso. En caso de que así ocurra, podrían imponerse medidas cautelares que van desde la restricción para salir del país hasta la prisión preventiva.

De ordenarse la retención de su pasaporte, Nodal se vería obligado a cancelar 12 conciertos programados en EUA entre el 21 de noviembre y el 14 de diciembre.

El conflicto con Universal Music comenzó en 2021, cuando el artista decidió no renovar su contrato y firmó con Sony, argumentando que era propietario de sus composiciones. La disquera sostuvo que los derechos habían sido cedidos previamente por sus padres y posteriormente los acusó de presentar documentos falsos en medio de la disputa.

Para esta audiencia también fueron citados los padres del cantante, quienes forman parte del proceso abierto por la compañía discográfica.