El ganador de tres premios Grammy Latinos no precisó cuánto tiempo permanecerá alejado de los escenarios en el país, ni los motivos

Christian Nodal anunció una pausa en sus presentaciones en México, luego de ofrecer un concierto en Mérida, Yucatán, como parte de su gira ‘Pa’l Cora Tour’.

El cantante compartió este lunes una fotografía en blanco y negro de su presentación, acompañada de un mensaje en el que se despidió temporalmente de sus seguidores mexicanos.

"Mérida de mi corazón, ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso”, escribió el intérprete.

El ganador de tres premios Grammy Latinos no precisó cuánto tiempo permanecerá alejado de los escenarios en el país ni los motivos de su decisión. Sin embargo, mantiene en su agenda presentaciones programadas para enero en California, Estados Unidos.

¿Por qué Christian Nodal enfrenta un conflicto legal con su padre?

El anuncio ocurre mientras el cantante, de 27 años, mantiene una disputa legal con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, relacionada con el control de su nombre artístico y su identidad comercial.

El conflicto se centra en una solicitud de registro del nombre artístico de Nodal presentada por su padre. La defensa del cantante sostiene que el solicitante no es el titular del nombre ni cuenta con el consentimiento de su hijo para explotar comercialmente su imagen.

Hasta el momento, Nodal no ha relacionado públicamente su retiro temporal de los escenarios en México con este procedimiento legal.

Nodal mantiene conciertos programados en Estados Unidos

Pese al anuncio de su despedida temporal del público mexicano, el cantante conserva presentaciones programadas para enero en California.

El mensaje publicado en Instagram es, hasta ahora, la única explicación que ha ofrecido sobre la pausa de sus conciertos en México, sin establecer una fecha para su regreso.