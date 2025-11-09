Christian Nodal revela que negaron visa a su mariachi en EUA

El cantante expresó que la ausencia de varios músicos lo golpeó emocionalmente y pidió mayor unión entre latinos frente a estas situaciones migratorias.

Durante el inicio de su gira por EUA, Christian Nodal sorprendió al público al revelar que parte de su mariachi no pudo viajar con él debido a que las autoridades estadounidenses les negaron la visa de trabajo. El cantante decidió detener el show por unos segundos para explicar lo ocurrido, destacando que esta situación lo afectó de forma personal y profesional, ya que desde hace casi ocho años se ha presentado en territorio estadounidense con el mismo equipo musical, y nunca habían enfrentado un escenario como éste.

Nodal tomó el micrófono y, con evidente carga emocional, explicó que el proceso de visas no resultó favorable para varios integrantes del Mariacheño en esta ocasión. El intérprete de ‘Adiós Amor’ subrayó que, aunque para muchos puede parecer un tema administrativo, para él significó un golpe fuerte porque su show se construye con la esencia completa de su equipo de músicos.

Reconocimiento al esfuerzo del equipo presente

El cantante agradeció de forma pública a los músicos que sí lograron viajar, ya que tuvieron muy poco tiempo para reconfigurar arreglos, ensayos, tiempos y estructura de show antes de subir al escenario. Nodal reconoció que, pese a los límites y presión de tiempo, se comprometieron a entregar el mejor espectáculo posible para el público que ya tenía boletos adquiridos.

Reflexión sobre la comunidad latina en EUA

El artista habló sobre la relevancia de mantenerse unidos como comunidad latina, no solo en el caso específico de México, sino de cualquier país latinoamericano que mantiene presencia laboral, cultural y social dentro de EUA. Nodal advirtió que estas situaciones afectan, directa o indirectamente, a quienes buscan oportunidades legítimas de trabajo, aportan a la economía y sostienen parte importante del sector entretenimiento que consume y llena auditorios en ese país.

El cantante llamó a no perder perspectiva frente al “sueño americano”. Señaló que es común escuchar experiencias positivas y aspiracionales, pero pidió no ignorar que hay realidades complejas que muchas veces afectan incluso a quienes ya tienen trayectoria comprobada en espectáculos dentro de EUA. Además, pidió ser conscientes de que el privilegio —cuando se tiene— no invisibilice las dificultades que otros sí enfrentan.