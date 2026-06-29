Christian Nodal presume el cariño hacia Ángela Aguilar

La publicación llamó la atención porque en los últimos meses tanto él como Ángela han estado envueltos en diversas polémicas relacionadas con su vida personal.

Christian Nodal compartió con orgullo el cálido recibimiento que tuvo su esposa, Ángela Aguilar, durante su reciente presentación en Colombia, donde el público la recibió entre aplausos, ovaciones y muestras de cariño.

A través de sus historias de Instagram, Nodal publicó varios videos en los que se observa a los asistentes coreando el nombre de Ángela mientras la cantante convivía con sus seguidores antes y después del concierto. El intérprete acompañó las imágenes con mensajes en los que destacó el cariño que la artista recibió por parte de sus fans.



La hija de Pepe Aguilar viajó a Colombia como parte de una serie de presentaciones junto a su familia, mientras que Christian Nodal la acompañó durante la gira y fue testigo del entusiasmo con el que el público colombiano la recibió.

En los videos también se aprecia a decenas de personas acercándose para saludar a Ángela, pedirle fotografías y entregarle regalos, demostrando el respaldo que mantiene entre sus seguidores fuera de México.

La publicación de Nodal llamó la atención porque en los últimos meses tanto él como Ángela han estado envueltos en diversas polémicas relacionadas con su vida personal. Sin embargo, el cantante prefirió centrar la atención en el apoyo que recibió su esposa durante el viaje.

Los seguidores de la pareja reaccionaron positivamente a las imágenes y destacaron que, pese a las críticas en redes sociales, ambos continúan mostrándose unidos y acompañándose en sus respectivos compromisos profesionales.

Esta aparición también ocurre días después de que Ángela Aguilar regresara a los escenarios en Colombia, donde ofreció un concierto junto a Pepe Aguilar como parte de las festividades locales.