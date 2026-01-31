Christian Nodal luce tatuaje dedicado hacia Ángela Aguilar

Las imágenes del tatuaje y de la atención que Nodal mostró hacia su esposa se viralizaron rápidamente entre sus seguidores

Christian Nodal sorprendió a sus fans durante su concierto en el Palenque de León, Guanajuato, al mostrar un nuevo tatuaje en la mano con el nombre de su esposa, Ángela Aguilar, un gesto que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. La demostración de afecto ocurrió en pleno show, donde la pareja se mostró unida y muy cariñosa frente al público.

Ángela Aguilar acompaña a Nodal

Ángela Aguilar, presente en el evento, acompañó al cantante desde primera fila mientras disfrutaba del concierto, en el que también estuvo acompañado por su violinista sobre el escenario.

Las imágenes del tatuaje y de la atención que Nodal mostró hacia su esposa se viralizaron rápidamente entre sus seguidores, quienes celebraron la muestra pública de amor.

Atención mediática sobre la pareja

Este detalle se suma a una etapa muy visible de la vida personal y profesional de Nodal, consolidando una vez más la atención mediática tanto a su música como a su relación con Ángela Aguilar, que sigue siendo tema recurrente entre fans y medios de espectáculo.

