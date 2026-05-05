Christian Nodal habla sobre posible álbum con Ángela Aguilar

El comentario surgió luego de que los asistentes insistieran en verlos cantar juntos, mientras su esposa, permanecía a un costado del escenario.

El cantante Christian Nodal protagonizó un momento en el escenario durante su presentación en Chile, donde dedicó palabras a Ángela Aguilar frente a sus seguidores, en medio de las peticiones del público para verlos cantar juntos.

El hecho ocurrió mientras los asistentes insistían en que la intérprete subiera al escenario para interpretar el tema que ambos popularizaron, generando expectativa entre los fans presentes.

¿Qué pasó durante el concierto de Nodal?

Durante el show, los asistentes comenzaron a corear y pedir que Ángela Aguilar acompañara a Nodal para cantar “Dime cómo quieres”, canción que ambos lanzaron en 2020 y que se convirtió en un éxito del regional mexicano.

Sin embargo, el cantante optó por no invitarla al escenario y en su lugar subió a una fan para interpretar el tema, lo que sorprendió a parte del público.

¿Qué mensaje dedicó a Ángela Aguilar?

Antes de continuar con el concierto, Nodal expresó palabras hacia su esposa y habló sobre la posibilidad de futuros proyectos en conjunto, dejando ver el vínculo profesional y personal entre ambos.

“Tenemos que sacar un buen álbum juntos, tenemos que preparar muchas cosas para cuando eso pase”.

El comentario surgió luego de que los asistentes insistieran en verlos cantar juntos, mientras Aguilar permanecía a un costado del escenario durante la prueba de sonido.

¿Cómo reaccionó el público?

El momento generó diversas reacciones entre los asistentes, ya que algunos esperaban ver a la pareja compartir escenario, mientras otros destacaron el gesto del cantante al incluir a una fan en la interpretación.

El mensaje en Chile dejó abierta la posibilidad de nuevos proyectos conjuntos, en medio del interés del público por volver a verlos compartir escenario.