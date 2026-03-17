Christian Nodal habla de la demanda contra Cazzu

El cantante aseguró que su prioridad es su hija y que desea mantener los temas relacionados con la menor con la mayor discreción posible

El cantante Christian Nodal rompió el silencio sobre la demanda que interpuso contra su expareja, la rapera argentina Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti.

En un breve encuentro con la prensa, el intérprete explicó que el proceso legal no busca generar conflicto, sino establecer acuerdos para poder convivir con la menor y regular algunos aspectos relacionados con su bienestar.

Nodal también señaló que una de sus principales preocupaciones es evitar que su hija sea expuesta públicamente, especialmente en redes sociales, por lo que la demanda incluiría medidas para proteger la privacidad de la pequeña.

El cantante aseguró que su prioridad es su hija y que desea mantener los temas relacionados con la menor con la mayor discreción posible, mientras el proceso legal continúa entre ambos artistas.