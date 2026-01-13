Christian Nodal celebra su cumpleaños 27 por tres días

La reunión se desarrolló bajo una temática de piratas y se mantuvo como un encuentro de carácter privado en Zacatecas, con amigos cercanos y la familia Aguilar

Christian Nodal celebró su cumpleaños número 27 con una fiesta privada realizada en una hacienda ubicada en Tayahua, Zacatecas. El evento reunió a personas cercanas al cantante, entre ellas integrantes de la familia Aguilar, incluyendo a Ángela Aguilar, quien tuvo participación directa durante la celebración.

La reunión se desarrolló bajo una temática de piratas y se mantuvo como un encuentro de carácter privado. En días previos, tanto Nodal como Ángela Aguilar compartieron en sus redes sociales diversos momentos de su estancia en Zacatecas, lo que permitió anticipar parte de la convivencia previa al festejo.

Callejoneada previa y convivencia con invitados

Antes de la fiesta principal, los asistentes participaron en una callejoneada tradicional por las calles de la capital zacatecana. En esta actividad se observó a Christian Nodal y Ángela Aguilar acompañados por músicos y otros invitados, en un recorrido que forma parte de las expresiones culturales más representativas del estado.

Las imágenes y videos de esta actividad circularon en plataformas digitales, donde se documentó la participación del cantante y su círculo cercano en esta dinámica previa al festejo de cumpleaños.

Interpretación conjunta durante la celebración

Uno de los momentos centrales de la noche ocurrió cuando Christian Nodal interpretó canciones acompañado de mariachi para los asistentes. Durante esta presentación, Ángela Aguilar subió al escenario para cantar junto a él el tema “Dime cómo quieres”, colaboración conocida entre ambos artistas.

El dueto fue grabado por algunos de los presentes y los fragmentos se difundieron posteriormente en redes sociales. Las imágenes mostraron a ambos cantantes compartiendo el escenario durante la celebración, lo que generó interacción entre usuarios que siguieron el evento de manera indirecta.

Durante el festejo también llamó la atención el cambio de imagen de Ángela Aguilar. La cantante apareció con cabello largo en tono negro, luego de varios meses utilizando un corte bob. De acuerdo con lo observado, el nuevo estilo se logró mediante el uso de extensiones.

Este detalle fue ampliamente comentado en redes sociales, donde usuarios destacaron la modificación en su apariencia durante la celebración del cumpleaños de Nodal.