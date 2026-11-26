Uno de los puntos que destaca en los documentos es que el equipo legal del intérprete señaló que utiliza ese nombre artístico desde el 1 de noviembre de 2014

La pelea entre Christian Nodal y su papá por el uso de su nombre artístico suma un nuevo capítulo. El cantante presentó seis solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar la marca “Christian Nodal” a su nombre.

Nodal busca registrar su nombre en distintas áreas comerciales

Los trámites fueron ingresados el pasado 23 de noviembre y buscan proteger su nombre en distintas áreas, desde grabaciones musicales y conciertos hasta publicidad, ropa, publicaciones y servicios digitales.

Uno de los puntos que destaca en los documentos es que el equipo legal del intérprete señaló que utiliza ese nombre artístico desde el 1 de noviembre de 2014, cuando tenía apenas 15 años.

El conflicto tiene como contraparte a su padre, Jesús Jaime González Terrazas, quien ya cuenta con registros de la marca en algunas categorías comerciales y mantiene otros trámites ante el instituto.

IMPI deberá revisar las seis solicitudes del cantante

Este nuevo movimiento llega después de que, a principios de noviembre, la defensa de Nodal presentara un documento para intentar detener otro registro solicitado por su padre, relacionado con productos impresos, fotografías y artículos de papelería.

De esta manera, el cantante busca que su nombre pueda ser utilizado comercialmente bajo su propio control. Sin embargo, las seis solicitudes todavía deben ser revisadas por el IMPI, por lo que aún no hay una resolución definitiva.