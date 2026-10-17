Chris Pratt y el papa León XIV exploran la tumba de San Pedro

El documental Pétros Ení recorre los vestigios arqueológicos bajo el Vaticano y llegará a cines de México en febrero de 2027

El actor estadounidense Chris Pratt y el papa León XIV forman parte de Pétros Ení — Discovering the Origins, un documental que explora la historia de la tumba de San Pedro y su importancia para el cristianismo. La producción presenta imágenes poco conocidas de los espacios arqueológicos ubicados bajo la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.

El avance de la película se presentó en exclusiva a través de Variety. El documental tendrá una presentación este viernes en el Festival de Cine de Roma, antes de su lanzamiento internacional, y conmemora el 400 aniversario de la consagración de la basílica, que se cumple el 18 de noviembre.

Chris Pratt recorre los espacios arqueológicos del Vaticano

Conocido por sus papeles en las franquicias Guardianes de la Galaxia y Jurassic World, Pratt conduce al público por un recorrido bajo la basílica para conocer los vestigios históricos y arqueológicos relacionados con el lugar donde fue sepultado el apóstol Pedro.

La sinopsis explica cómo el sitio se convirtió en un espacio de devoción para los primeros cristianos y, posteriormente, sirvió como fundamento para la primera gran basílica construida durante el gobierno del emperador Constantino.

El título Pétros Ení alude a una inscripción en griego descubierta cerca del lugar de enterramiento del apóstol. La frase significa “Pedro está aquí” y constituye uno de los elementos centrales de la historia que aborda la producción.

El Papa León XIV aparece en las escenas finales

La película concluye con la participación especial del papa León XIV, quien reflexiona sobre la figura de San Pedro y el significado de su tumba bajo la basílica vaticana.

Pratt expresó su agradecimiento por haber participado en el proyecto junto con el Vaticano y destacó la relevancia del apóstol para la tradición cristiana.

“La historia de San Pedro es fundamental para la fe cristiana, y estoy profundamente agradecido por la confianza depositada en mí y por el acceso que se me brindó para llevar su legado a la pantalla”, señaló el actor en un comunicado.

¿Quién dirige 'Pétros Ení — Discovering the Origins'?

El documental está dirigido por la cineasta española Paula Ortiz y cuenta con un guion de Andrea Tornielli. La producción corre a cargo de AF Films, encabezada por Frank Ariza y Manu Vega, en colaboración con Vatican Media y La Fabbrica di San Pietro.

La obra combina el recorrido guiado por Pratt con material histórico y arqueológico para profundizar en los orígenes de uno de los espacios de mayor relevancia religiosa para los cristianos.

¿Cuándo se estrenará el documental en México?

El estreno internacional en salas de cine está previsto para febrero de 2027, durante las primeras semanas de la Cuaresma, periodo de preparación espiritual para la celebración de la Pascua dentro del calendario cristiano.

La distribución estará a cargo de distintos socios regionales. Hallow Studios se encargará de Estados Unidos y Canadá; Bosco Films llevará la producción a las salas de España, mientras que Cinépolis +Que Cine gestionará su exhibición en México, Brasil y Colombia.