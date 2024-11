Chris Martin se cae del escenario en concierto en Australia

Chris Martin, vocalista de Coldplay, sufrió una caída en un hueco en el escenario este domingo, durante el último concierto de la agrupación en su gira "Music of the Spheres Tour" en Melbourne, Australia.

De acuerdo con el Daily Mail, el cantante se encontraba leyendo carteles hechos por los fans mientras caminaba hacia atrás durante un receso entre canciones.

El hueco donde cayó Chris Martin fue una escotilla en el escenario que estaba abierta, la cual normalmente los artistas o técnicos utilizan para subir o bajar del mismo, provocando la caída del cantante.

El video del hecho no tardó en hacerse viral en las redes sociales, pues muestran como el músico de 47 años cae por el hueco y a la par se escuchan los gritos de preocupación de los fans.

The moment Chris Martin fell through a trapdoor right in front of me at the #Coldplay concert tonight. pic.twitter.com/qIdzMEGG0s