Chris Evans vuelve como Capitán América en Avengers: Doomsday

Marvel Studios confirmó el esperado regreso de Chris Evans como Steve Rogers, Capitán América, en Avengers: Doomsday, la próxima gran entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

Primer teaser desata la emoción de los fans

El anuncio se realizó con el lanzamiento del primer teaser tráiler, difundido oficialmente en línea tras proyectarse previamente en salas junto a Avatar: Fire and Ash.

El avance se centra por completo en Steve Rogers y muestra una vida tranquila posterior a los eventos de Avengers: Endgame.

En las imágenes, Steve regresa a casa en motocicleta, guarda con nostalgia su emblemático traje del Capitán América y sostiene en brazos a un bebé recién nacido.

El teaser concluye con la frase: “Steve Rogers will return in Avengers: Doomsday”, acompañada de una cuenta regresiva hacia la fecha de estreno.

Un giro emotivo tras Endgame

El regreso resulta especialmente significativo, ya que en Avengers: Endgame Steve decidió quedarse en el pasado para vivir una vida normal junto a Peggy Carter.

El avance sugiere que ambos formaron una familia, lo que abre interrogantes sobre cómo vuelve al presente y si se trata de una variante del multiverso o de una amenaza que irrumpe en su paz.

Joe y Anthony Russo, directores de Infinity War y Endgame, vuelven a estar al frente del proyecto.

En redes sociales, describieron al Capitán América como “el personaje que nos cambió la vida” y aseguraron que “siempre iba a volver” a esta historia.

Avengers: Doomsday contará con un reparto que mezcla figuras clásicas y nuevos héroes. Destaca el regreso de Robert Downey Jr., esta vez como el villano Doctor Doom, además de Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Sam Wilson), Sebastian Stan (Bucky), Paul Rudd (Ant-Man) y actores del universo X-Men y de Fantastic Four.

Expectativa máxima rumbo a 2026

Aunque Evans había negado en el pasado su regreso al MCU, el teaser confirma su retorno como uno de los pilares originales de la saga.

El entusiasmo entre los seguidores es alto y marca el inicio de una ambiciosa etapa para Marvel, con Doomsday como uno de sus proyectos más esperados.