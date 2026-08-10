Chiste de Bill Maher sobre Ariana Grande causa polémica

Una broma de Bill Maher sobre el peso de Ariana Grande provocó quejas entre parte del público de ‘Real Time’ durante su programa

Bill Maher provocó reacciones divididas durante el episodio del viernes de Real Time, luego de hacer una broma sobre la apariencia física y el peso de Ariana Grande durante su monólogo de apertura.

El presentador comenzó hablando sobre la posibilidad de que existiera vida extraterrestre y comentó que esperaba que los supuestos visitantes del espacio pudieran observar lo que ocurre en la Tierra.

Al referirse a una nueva publicación de archivos relacionados con ovnis, Maher mencionó avistamientos de objetos con formas y luces inusuales, antes de rematar el segmento con una comparación relacionada con la cantante.

El comentario provocó risas y aplausos entre parte de la audiencia. Sin embargo, cuando Maher continuó con la broma, algunos asistentes expresaron su desacuerdo mediante quejas desde el público.

Maher responde a las críticas durante el programa

Ante las reacciones, el conductor defendió el comentario señalando que se trataba de una broma y continuó con el tono humorístico de su monólogo.

La controversia ocurre en un momento en que Ariana Grande ha estado bajo constante atención pública debido a comentarios y especulaciones sobre su apariencia.

Ariana Grande anunció una pausa de la vida pública

El pasado 2 de agosto, un representante de Grande confirmó que la artista planea alejarse temporalmente de la vida pública después de concluir su gira Eternal Sunshine Tour.

De acuerdo con su representante, la decisión responde, entre otros factores, al escrutinio constante al que la cantante ha estado sometida durante los últimos años.

El equipo de Grande señaló que la artista busca finalizar la gira en buenas condiciones y posteriormente tomarse un descanso de sus actividades profesionales y de sus apariciones públicas.

La cantante explicó su decisión a sus seguidores

Durante una presentación en el United Center de Chicago, Grande habló directamente con sus seguidores sobre la decisión de reducir temporalmente su exposición pública.

La actriz y cantante explicó que la pausa no fue una reacción impulsiva a acontecimientos recientes, sino una decisión que había considerado durante mucho tiempo y que tomó después de reflexionarla detenidamente.

Grande también señaló que algunas informaciones que no proceden directamente de ella pueden terminar siendo exageradas, por lo que aprovechó el concierto para explicar personalmente a sus fans los motivos detrás de su decisión.