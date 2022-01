Chiquis Rivera acusa a su tía Rosie de ocultar robos

Rosie Rivera reaccionó a la acusación de Chiquis de ocultar robos en las empresas que dejó la fallecida cantante Jenni Rivera

Por: Luz Camacho

enero, 06, 2022 09:53

Chiquis Rivera acusó a su tía Rosie de tener conocimiento de que se estaban cometiendo robos dentro de Jenni Rivera Enterprises (JRE) y Jenni Rivera Fashion, las empresas de la fallecida cantante Jenni Rivera.

El pasado 4 de diciembre se dio a conocer que Jacqie, una de las hijas mayores de la fallecida Diva de la Banda, era la nueva directora de las empresas que mantienen el legado de su madre.

En un comunicado se informó que los resultados de la auditoría que se realizó en JREN arrojaron que no hubo "delito, apropiación indebida o robo de fondos fiduciarios por parte de Rosie actuando como fideicomisaria".

Sin embargo, el pasado 5 de enero, Chiquis Rivera publicó un video en su cuenta de Instagram donde expresó su molestia por lo comunicado por su hermana, pues aseguró que ella no está de acuerdo con lo que se lee en el documento.

Chiquis señaló que se enteró que hace un par de años una persona muy cercana a su tía Rosie robó de Jenni Rivera Fashion, por lo que acusó a su tía de haber ocultado dicho robo.

Resaltó que no acusa a su tía de haber robado, pero sí de haber ocultado información muy importante a todos sus hermanos, porque ellos son los de la herencia que dejó la "Diva de la Banda".

Además agregó que sus tíos Rosie y Juan, quienes recibían un pago mensual por su trabajo dentro de las empresas de Jenni Rivera, están pidiendo un tipo de indemnización de varios miles de dólares. Destacó que ellos jamás les entregaron reportes anuales, como se suele hacer en las empresas.

Rosie Rivera reacciona a acusación de su sobrina Chiquis

Tras la acusación de su sobrina Chiquis Rivera, Rosie rompió el silencio y reaccionó en un video donde dejó ver su postura ante la situación.

A través de su cuenta de Instagram, la hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera publicó un par de videos asegurando que no dará respuesta a acusación de su sobrina para alimentar a los medios de comunicación.

Rosie Rivera dijo que su familia "no es su enemigo": "Sé que no son mis enemigos. Te lo digo a ti: tu esposo no es tu enemigo, tu hermana no es tu enemiga, tu prima, tu mamá, tu amiga. No es tu enemigo, aquí el enemigo es Satanás y él quiere que deje de predicar y él quiere destruir a una familia", agregó.