Chile suspende conciertos de BTS por fallas técnicas en estadio

La cancelación de los conciertos desató una masiva oleada de críticas en redes sociales y los seguidores de la banda de k-pop convocaron una marcha

El Gobierno de Chile anunció la suspensión de los tres conciertos que la banda surcoreana BTS iba a dar en octubre en el Estadio Nacional, en Santiago, por problemas técnicos en el recinto.

"La decisión responde exclusivamente a criterios técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°", explicó en un comunicado el Instituto Nacional del Deporte.

La institución, dependiente del Ministerio del Deporte, indicó que la cancha mantiene las condiciones necesarias para albergar partidos de fútbol, pero "actualmente presenta una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias de gran escala".

Natalia Duco, ministra del deporte, sobre los conciertos de BTS en Chile en el estadio nacional:

"Es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado"



Esto es una irresponsabilidad tremenda, algo que decir @dgmedioschile ?#BTSALNACIONAL pic.twitter.com/VJrcA0e7wv — armychilensis 🇨🇱 ⊙⊝⊜ ARIRANG BTS VUELVE A CHILE (@armychilensis) July 3, 2026

La celebración de los conciertos, programados para los días 14, 16 y 17 de octubre y cuyas entradas se agotaron en pocos días, pondría en riesgo la celebración en el estadio de distintos eventos previamente ya programados, como un partido de la selección nacional de fútbol, agregó el instituto.

La cancelación de los conciertos desató una masiva oleada de críticas en redes sociales y los seguidores de la banda de k-pop convocaron una marcha el domingo en la capital.

El club de fans oficial de la banda pidió en un comunicado "al Estado y la productora DG Medios que asuman su responsabilidad frente a quienes ya invirtieron económica y emocionalmente en este concierto".

El vocero y ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo en declaraciones a los medios que los conciertos pueden "generar trastornos y daños en la misma cancha, que cuesta mucho recuperar", pero aseguró que "se han ofrecido locaciones alternativas dentro del mismo radio del Estadio Nacional".