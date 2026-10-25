'Chicharito' sorprende y canta a capela con Cristian Castro

Un video difundido en redes mostró al futbolista 'Chicharito' Hernández interpretando temas a capela con Cristian Castro en Dallas.

Parece que ya hasta en la sopa vemos al delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández, quien una vez más ha demostrado que su tiempo libre fuera de las canchas no conoce límites ni fronteras.

En esta ocasión, el futbolista acaparó los reflectores al aparecer de forma inesperada junto al cantante Cristian Castro durante los ensayos previos a su concierto en Dallas, Texas.

A través de un video compartido en plataformas digitales, el intérprete conocido como "El Gallito Feliz" documentó el ameno encuentro tras bambalinas, acompañado de un mensaje directo para el deportista.

"Calentando para el show en Dallas con un orgullo mexicano, nuestro querido @ch14_. Gracias por acompañarnos". En la grabación se observa a ambas personalidades interactuar de manera jovial mientras Castro entona fragmentos musicales a capela.

Este episodio confirma las bromas y comentarios sobre la inusual omnipresencia del atacante en el mundo del entretenimiento, reforzando la percepción de que parece no saber qué hacer con su tiempo libre tras sus recientes y comentadas apariciones simulando postularse como el fan número uno de Luis Miguel o incursionando simbólicamente en la órbita de la Fórmula 1.

El encuentro entre el futbolista y el artista culminó entre risas y un afectuoso abrazo, no sin antes protagonizar un momento musical al interpretar a capela temas clásicos como "El Triste", lo que desató rápidamente miles de interacciones y reacciones entre los usuarios ante la constante aparición del mexicano en los escenarios más diversos.