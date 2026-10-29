Chetes celebra 20 años de Blanco fácil y prepara gira por Europa

Chetes habló sobre los 20 años de su álbum Blanco fácil y su regreso a Monterrey durante su participación en el Festival Internacional Santa Lucía.

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A dos décadas de lanzar Blanco fácil, el disco con el que comenzó su camino como solista, Chetes está de fiesta. El músico regiomontano celebra los 20 años de este material con una edición especial, una gira y el cariño de los fans que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria.

Durante su participación en el Festival Internacional Santa Lucía, el cantante habló sobre lo que representa este aniversario y la oportunidad de regresar a Monterrey para presentarse en un lugar que tiene un significado especial en su historia musical, pues ahí también comenzó su camino con Zurdok.

“Muy contento, he estado de gira con este material. También saqué una edición especial del álbum, remasterizado, en formato vinilo y también con unos duetos”, compartió Chetes.

Para el músico, Blanco fácil marcó un antes y un después en su carrera, al abrirle una nueva etapa que le permitió seguir explorando distintos caminos dentro de la música, desde sus propios discos hasta la creación de soundtracks para películas.

“Este disco logró llegar muy lejos, logró muchas cosas, y es un disco que sigue siendo muy querido por los fans”, señaló.

A lo largo de estos 20 años, Chetes ha vivido diferentes etapas personales y profesionales, cada una ligada a los álbumes que ha publicado. Aunque reconoce que la carrera musical tiene momentos buenos y otros más complicados, asegura que el aprendizaje ha sido parte fundamental del camino.

“En todo el proceso hay momentos en que estás más arriba, más abajo; es como una ola, ¿no?, que vas ahí surfeando. Pero todo ha sido un proceso muy bonito para mí, porque es de aprendizaje y de hacer lo que disfruto hacer”, expresó.

Pero la celebración no es lo único que tiene en puerta. Chetes también trabaja en un nuevo disco que espera terminar antes de que concluya el año, mientras continúa con sus presentaciones y prepara un proyecto importante para 2027: su primera gira por Europa.

“Voy a seguir de tour, realmente, aquí en la República, en Europa, y luego sacar el disco nuevo”, adelantó.

El cantante explicó que la gira europea surgió a partir de una propuesta de un promotor y que próximamente dará a conocer las fechas y los lugares que visitará.

Así, mientras celebra uno de los discos más importantes de su carrera, Chetes mira hacia nuevos escenarios y proyectos, sin dejar de lado los lugares que han sido parte de su historia musical.