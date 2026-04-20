Cher pide tutela financiera de su hijo nuevamente

Cher solicitó que un tutor legal administre el fondo de su hijo Elijah Blue Allman, alegando deterioro mental y adicción a drogas

La cantante estadounidense Cher volvió a solicitar ante la justicia la tutela temporal de las finanzas de su hijo, Elijah Blue Allman, de 49 años, argumentando que su estado de salud mental se ha deteriorado de forma significativa debido a su presunta adicción a las drogas.

La petición fue presentada esta semana ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, de acuerdo con documentos judiciales citados por la cadena NBC. Se trata del mismo tribunal que ya había rechazado una solicitud similar a finales de 2023.

En esta nueva presentación, Cher señaló que su hijo se encuentra “gravemente discapacitado” y que su situación ha empeorado desde la última petición.

Sin embargo, a diferencia del proceso anterior, la intérprete de Believe decidió no solicitar el control directo de las finanzas, sino que pidió que un tutor legal independiente administre el fondo fiduciario heredado por Elijah Blue Allman de su padre, el fallecido músico Gregg Allman.

Según la artista, dicho fondo sería la única fuente de ingresos de su hijo y presuntamente estaría siendo utilizado casi exclusivamente para el consumo de drogas.

Situación legal y de salud del hijo de Cher

Actualmente, Elijah Blue Allman se encuentra internado en un hospital psiquiátrico en el estado de New Hampshire, mientras enfrenta diversos cargos penales, entre ellos robo con allanamiento de morada, daños a la propiedad, agresión simple, allanamiento de propiedad privada e incumplimiento de la libertad bajo fianza.

El caso ha reavivado la preocupación de la familia, que ha estado envuelta en controversias públicas en los últimos años relacionadas con su situación personal y legal.

En 2023, Cher fue señalada en una declaración judicial por presuntamente haber contratado a cuatro hombres para secuestrar a su hijo, acusación que la cantante negó de manera categórica ante medios como People.

Por su parte, Elijah Blue Allman ha hablado en diversas ocasiones sobre su consumo de drogas, afirmando que inició desde su infancia con sustancias como marihuana y éxtasis, y que posteriormente desarrolló adicción a la heroína, con periodos intermitentes de rehabilitación desde 2010.

El caso continúa en revisión judicial mientras se define si procede o no la solicitud de tutela financiera.