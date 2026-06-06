¿Checo Pérez en 'Emily En París'? Piloto desata los rumores

Por ahora, todo permanece en calidad de rumor, pero las imágenes ya son suficientes para que los seguidores estén atentos a cualquier anuncio oficial.

Sergio “Checo” Pérez volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez no por su desempeño en las pistas, sino por una posible incursión en el mundo de las series. El piloto mexicano fue captado junto a Lily Collins, protagonista de “Emily en París”, durante actividades realizadas en Mónaco, desatando una ola de especulaciones entre los fanáticos.

Las imágenes y videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran al tapatío compartiendo escenas con la actriz mientras cámaras y personal de producción trabajaban en distintas locaciones relacionadas con la popular serie de Netflix.

De acuerdo con las versiones que circulan en internet, las grabaciones se habrían realizado durante las actividades previas al Gran Premio de Mónaco 2026, donde también fue visto personal de producción trabajando en el paddock del circuito.

Las teorías crecieron aún más porque la sexta temporada de “Emily en París” actualmente se encuentra en producción e incluirá locaciones en Grecia y Mónaco, por lo que la presencia de Checo Pérez junto a Lily Collins despertó inmediatamente la curiosidad de los seguidores de la serie.

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado oficialmente si el piloto mexicano tendrá una participación especial en la historia. Sin embargo, los fans ya imaginan un cameo relacionado con el mundo del automovilismo, una industria que encaja perfectamente con el glamour y el estilo de vida que suele mostrar la producción.

La posibilidad de ver a Checo Pérez en una de las series más exitosas de la plataforma ha generado miles de comentarios en redes sociales, donde usuarios mexicanos celebran que el piloto continúe ampliando su presencia internacional más allá del deporte motor.

Por ahora, todo permanece en calidad de rumor, pero las imágenes ya son suficientes para que los seguidores de “Emily en París” y del piloto mexicano estén atentos a cualquier anuncio oficial.