Chayanne anuncia cuatro conciertos en Colombia para 2026

Bailemos Otra Vez Tour comenzó en agosto de 2024 en Estados Unidos y posteriormente recorrió distintos países de Latinoamérica y Europa

Chayanne regresará a Colombia en noviembre de 2026 con cuatro conciertos de su gira mundial Bailemos Otra Vez Tour, una nueva etapa que incluirá presentaciones en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Medellín.

La fecha principal será el 21 de noviembre en Bogotá, ciudad en el que el cantante puertorriqueño agotó las localidades durante su anterior visita al país.

Chayanne ofrecerá cuatro conciertos en Colombia

La agenda colombiana comenzará el 12 de noviembre en Bucaramanga, continuará el día 14 en Barranquilla y llegará el 19 de noviembre a Medellín, antes de concluir el 21 en Bogotá.

El intérprete celebró la incorporación de las nuevas fechas con un mensaje dirigido a sus seguidores:

“Mis amores, una sola noche no era suficiente. Nos vemos en noviembre”.

Una gira que combina clásicos y nuevas canciones

Bailemos Otra Vez Tour comenzó en agosto de 2024 en Estados Unidos y posteriormente recorrió distintos países de Latinoamérica y Europa. La extensión anunciada para finales de 2026 responde a la demanda que han registrado las presentaciones del cantante.

Durante los conciertos, Chayanne interpretará temas de su álbum Bailemos Otra Vez, publicado en 2023, junto con canciones que han marcado su trayectoria, como “Torero”, “Un siglo sin ti”, “Salomé”, “Dejaría todo”, “Tiempo de vals” y “Bailando bachata”.

El espectáculo incluirá músicos en vivo, coreografías y elementos visuales de gran formato, con una puesta en escena diseñada para recorrer distintas etapas de su carrera.

Chayanne vuelve tras agotar entradas en Bogotá

La visita anterior del artista a Colombia ocurrió en mayo de 2025, cuando participó en un espectáculo en Valledupar y Bogotá.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Chayanne se mantiene como una de las figuras más reconocidas del pop latino, con un repertorio que le ha permitido conectar con distintas generaciones y conservar una amplia convocatoria en los escenarios internacionales.