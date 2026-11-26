Chávez explicó que en sus instalaciones han recibido a artistas y deportistas, pero aclaró que el intérprete de corridos tumbados no está entre sus pacientes.

Julio César Chávez desmintió que Natanael Cano se encuentre internado en alguna de sus clínicas de rehabilitación, luego de que circularan versiones que relacionaban al cantante con uno de sus centros.

Al ser cuestionado sobre el tema, el excampeón mexicano fue contundente y pidió verificar la información antes de darla por cierta.

“No, no está en la clínica, es falso, es falso. Investiguen bien y después me hacen la pregunta”, respondió.

Chávez explicó que en sus instalaciones han recibido a artistas y deportistas, pero aclaró que el intérprete de corridos tumbados no está entre sus pacientes.

Aunque negó el supuesto internamiento, le deseó lo mejor al cantante y consideró que la pausa en su carrera podría ser positiva para su recuperación.

“Natanael Cano creo que es un muchacho joven, 25 años, tiene una vida por delante. Este parón que está dando para su recuperación creo que le va a servir mucho. Le deseo a Natanael que se alivie y que se ponga bien”, expresó.

Los rumores surgieron en medio de la pausa de actividades de Natanael, cuyo equipo anunció en octubre la cancelación de las diez fechas restantes de su gira para que pudiera concentrarse en su salud y bienestar, sin revelar mayores detalles.