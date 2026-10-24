Charly García cumple 75 años y Argentina rinde tributo al rockero

Por sus 75 años, sale a la venta una reedición de '60x60', álbum que reúne tres conciertos de Charly García ofrecidos en 2011.

Charly García cumple este viernes 75 años y Argentina celebra al ícono argentino del rock con una gran programación de conciertos, homenajes y presentaciones de películas y libros, además de sacar a la luz una reedición de una parte de su obra musical.

Sus canciones atravesaron generaciones y reflejaron los cambios políticos y sociales de Argentina durante varias décadas.

Desde 1982 desarrolló una carrera solista que renovó el sonido del rock argentino con los discos "Yendo de la cama al living", "Clics modernos" y "Piano Bar".

Su último álbum de estudio y decimocuarto como solista, "La lógica del escorpión", salió en 2024.

Delicado estado de salud

El inquieto Charly García, que se llegó a arrojar desde un balcón de un hotel a la piscina en el año 2000, para luego componer las canciones 'Me tiré por vos' y 'Noveno B', atraviesa un delicado estado de salud, que afecta a su movilidad y precisa de una silla de ruedas de manera permanente.

Homenajes y reedición de '60x60'

Con motivo de su 75 cumpleaños, este viernes sale a la venta una reedición del disco '60x60', el registro de tres conciertos que ofreció en 2011, cuando cumplió 60, junto a su banda The Prostitution.

Además, se han organizado multitud de actividades para celebrar al carismático músico en distintas ciudades argentinas, pero muy especialmente en su natal Buenos Aires, donde se ha declarado la "Semana Charly" que incluye homenajes, espectáculos y una exposición fotográfica de retratos en el Museo de la Ciudad.

Charly García ha hecho trascender la música y el rock argentino a nivel internacional.