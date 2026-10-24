Charli xcx actuará en la nueva película de Martin Scorsese

No es la primera incursión en el cine para la cantante de 'Brat', que ha participado en siete películas a lo largo de los dos últimos años.

La cantante inglesa Charli xcx hará un cameo en el nuevo filme de Martin Scorsese, ‘What Happens at Night’, que protagonizan Leonardo Di Caprio y Jennifer Lawrence, según publica en exclusiva la revista Variety.

No es la primera incursión en el cine para la cantante de 'Brat', que ha participado en siete películas a lo largo de los dos últimos años. El cine de hecho sirvió de inspiración para su álbum más reciente, titulado 'Music, Fashion, Film', en cuya portada aparecen John Cale, Marc Jacobs y el propio Scorsese como símbolos de cada una de estas disciplinas.

Además de Di Caprio y Lawrence, el reparto de la película -producida por Apple y StudioCanal- cuenta también con las actuaciones de Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson y Jared Harris.

‘What Happens at Night’ es una película de terror gótico que comienza cuando una pareja de estadounidenses viaja a una pequeña localidad europea para adoptar un bebé, pero se complica el proceso, y cada vez se reconocen menos a sí mismos.

Charli xcx finaliza este viernes en Las Vegas la gira de su nuevo disco por Estados Unidos y en febrero la continuará por Europa.