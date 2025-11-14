Chadwick Boseman recibirá estrella póstuma en Hollywood

El homenaje reunirá a su familia, colegas y admiradores en una ceremonia que destaca el impacto cultural y humano que Boseman dejó en el cine contemporáneo.

Cinco años después de su fallecimiento, Chadwick Boseman será reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El homenaje se realizará el jueves 20 de noviembre en el 6904 de Hollywood Boulevard, donde su viuda, Simone Ledward-Boseman, recibirá la distinción en su nombre.

La ceremonia reunirá a familiares, colegas y amistades del actor. Entre los invitados confirmados están Ryan Coogler, director de Black Panther, y Viola Davis, quien compartió pantalla con él en Ma Rainey’s Black Bottom. El evento será transmitido en vivo para que admiradores de todo el mundo puedan seguirlo.

Su legado en pantalla

La Cámara de Comercio de Hollywood, organizadora del homenaje, destacó la importancia del actor. Según expresó Ana Martinez, productora del Paseo de la Fama, Boseman dejó “un impacto duradero, tanto dentro como fuera de la pantalla”. Su trayectoria lo convirtió en una figura que continúa inspirando a nuevas generaciones.

Boseman inició en televisión, pero su ascenso internacional llegó con personajes biográficos clave: Jackie Robinson en 42, James Brown en Get On Up y Thurgood Marshall en Marshall. Cada interpretación reforzó su perfil como un actor comprometido con historias que retratan identidad, resistencia y justicia.

T’Challa, un papel que marcó una era

El papel que lo convirtió en un ícono global llegó en 2018, cuando dio vida a T’Challa en Black Panther. Boseman explicó que aceptó el personaje por la dimensión humana que le permitía mostrar, más allá del traje y la acción. Su interpretación resonó profundamente en el público y abrió un capítulo cultural clave dentro del cine de superhéroes.

Una lucha silenciosa

Boseman murió en 2020, a los 43 años, tras enfrentar en silencio un cáncer de colon diagnosticado en 2016. A pesar de su condición, continuó trabajando en proyectos esenciales y filmó producciones en medio de tratamientos, cirugías y sesiones de quimioterapia. Para su entorno profesional, ese compromiso definió su calidad humana.

Su viuda ha recibido diversos premios póstumos, incluidos el Globo de Oro, el Critics Choice y el reconocimiento del Sindicato de Actores (SAG).

Viola Davis recordó en People que, pese a la tristeza de su partida, ella no ve su vida como trágica: “Vivía en el momento, exprimiendo cada gota de vida. No es la cantidad, sino la calidad”. Su entorno destaca que su integridad y su ética fueron tan poderosas como su talento.