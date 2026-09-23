Chad Gilbert, guitarrista de New Found Glory, muere a los 45 años

Chad Gilbert fue diagnosticado con un raro tipo de cáncer suprarrenal en 2021 y, posteriormente, tres tumores cerebrales.

Chad Gilbert, guitarrista del grupo estadounidense New Found Glory, ha muerto a los 45 años tras cinco años de batalla contra el cáncer, anunció su mujer, Lisa Cimorelli, con un emotivo mensaje en Instagram.

"En la mañana del 20 de septiembre, Chad Everett Gilbert falleció pacíficamente mientras dormía. Dejó este mundo rodeado de amigos y familiares, y dio sus últimos suspiros con su esposa y su madre a su lado, tal como deseaba, señaló Cimorelli en un mensaje firmado también por los miembros de New Found Glory -Jordan Pundik, Ian Grushka , Cyrus Bolooki y Dan O'Connor-.

Sus compañeros quisieron destacar la "forma de tocar la guitarra de Chad, su composición, su humor y su inagotable determinación", que ayudaron a formar y mantener New Found Glory durante casi tres décadas".

El guitarrista participó en una decena de álbumes y en las giras de la banda por todo el mundo. "Chad nos desafió a todos a crecer como músicos, artistas y seres humanos", destacó el mensaje del grupo, conocido principalmente por el tema 'My Friends Over You'.

"Aunque estamos destrozados por su pérdida, sentimos una enorme gratitud por la vida increíble que vivió, los recuerdos que compartimos y la hermandad que nos unió. Su influencia siempre formará parte de New Found Glory y su espíritu se sentirá en cada escenario que pisemos y en cada nota que toquemos", agregaron sus compañeros.

Chad Gilbert fue diagnosticado con un raro tipo de cáncer suprarrenal en 2021 y, posteriormente, tres tumores cerebrales. El músico contaba de forma natural la evolución de su enfermedad en sus redes sociales y en marzo de este año señaló que tras una cirugía cerebral había recuperado la movilidad de su mano izquierda.

Sin embargo, en abril anunció que le habían descubierto un carcinoma adrenocortical en estadio cuatro.