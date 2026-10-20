César Bono pierde ojo izquierdo tras diagnóstico de un tumor

Los especialistas tuvieron que extirpar el órgano afectado al comediante, quien afronta el proceso de recuperación con buen ánimo.

El reconocido actor César Bono se encuentra en proceso de recuperación tras enfrentar un complicado procedimiento quirúrgico hace unos días, derivado de la detección de un tumor en el ojo izquierdo.

Debido a la complejidad de la intervención, los especialistas lamentablemente tuvieron que extirparle el órgano afectado, un momento difícil que el intérprete ha afrontado con entereza y buen ánimo.

En espera de resultados médicos y muestras de apoyo

Actualmente, el actor del programa de comedia "Vecinos" se encuentra a la espera de los resultados de la biopsia realizada al tumor para determinar si este presenta células cancerígenas, un diagnóstico crucial para definir los siguientes pasos en su tratamiento médico.

Amigos, familiares y seguidores han externado numerosas muestras de solidaridad y oraciones por su pronta recuperación, reconociendo su incansable trayectoria artística y su férrea voluntad de mantenerse activo en los escenarios pese a las adversidades de salud que ha enfrentado en los últimos años.