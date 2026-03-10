Centenares de personas despiden a Willie Colón en Nueva York

La despedida pública ocurrió antes de que el músico fuera sepultado en una ceremonia privada, luego de dos días de velatorio.

El legendario salsero Willie Colón fue despedido este lunes en Nueva York con música, aplausos y el cariño de cientos de seguidores que se reunieron afuera de la catedral de San Patricio para rendir homenaje al músico, compositor y productor que llevó la salsa a escenarios de todo el mundo.

El artista, recordado también por haber sido integrante de las históricas Estrellas de Fania, falleció el pasado 21 de febrero y su despedida estuvo marcada por el mismo ritmo que definió su carrera.

Cuando las puertas de la catedral se abrieron para permitir el ingreso del ataúd, una banda comenzó a interpretar "La Murga", uno de los temas más emblemáticos que grabó en 1970 junto a Héctor Lavoe, con quien formó uno de los duetos más influyentes en la historia de la salsa.

El sonido de los trombones —instrumento que se convirtió en sello característico de Colón— acompañó el momento mientras admiradores y músicos se congregaban para darle el último adiós.

Música, aplausos y banderas en su despedida

En la Quinta Avenida, los aplausos y las muestras de cariño no se hicieron esperar. Seguidores del artista cantaban, bailaban y movían sus cuerpos al ritmo de la música interpretada por integrantes de su banda y otros músicos que se sumaron al tributo.

Entre la multitud se podían ver banderas de Puerto Rico, Ecuador y otros países latinoamericanos, levantadas por fanáticos que coreaban temas clásicos como "Che Che Colé", composición del propio Colón incluida en el álbum Cosa Nuestra de 1969.

También resonó "Idilio", uno de los temas más recordados de su producción Hecho en Puerto Rico lanzada en 1993.

Aunque había jóvenes entre los asistentes, la mayoría de quienes acudieron pertenecían a la generación que vivió el auge de la salsa en Nueva York y que vio surgir a los artistas del sello Fania Records.

Una misa bilingüe para honrar su legado

Antes de que el público se reuniera afuera del templo, se celebró una misa en inglés y español dentro de la catedral de San Patricio.

El ataúd de madera fue recibido en la entrada por el obispo de origen dominicano Joseph Espaillat, quien encabezó la procesión hasta el altar.

El féretro fue acompañado por alguaciles del condado de Westchester, lugar donde vivía el artista y donde colaboró como voluntario desempeñándose como teniente sheriff.

Durante la ceremonia, los hijos del músico, Diego y Alejandro Miguel, ofrecieron un emotivo mensaje recordando que su padre siempre había imaginado que su funeral se celebrara en ese histórico templo.

"Era uno de sus sueños despedirse aquí... y lo logramos", expresó uno de ellos.

El obispo Espaillat también recordó su propia conexión con la música del artista, señalando que desde pequeño escuchaba salsa gracias a su padre, quien admiraba profundamente el estilo de Colón.

Para cerrar el homenaje, el religioso citó una frase de la canción "El día de mi suerte", otro clásico interpretado por Héctor Lavoe junto a Willie Colón, provocando emoción entre los asistentes que recordaron el legado del músico.