'Ceniza en la boca', de Diego Luna, gana premio en San Sebastián

Luna agradeció el galardón a través de un video en el que destacó que este reconocimiento "significa muchísimo para el equipo de la película"

La película 'Ceniza en la boca', del actor y director Diego Luna, que compite en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián, ganó este jueves el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country "por su capacidad de abordar a través del fenómeno migratorio, de forma transversal, problemáticas sociales políticas, económicas y de género".

El jurado, presidido por la actriz española María Vázquez, destacó además la dirección y las actuaciones "humanamente sensibles" que generan en el filme "una narrativa cinematográfica comprometida con la realidad social que refleja".

El premio fue recogido por el exdirector de la Filmoteca Española Chema Prado, amigo de Luna, en un acto que tuvo lugar en el centro de cultura contemporánea Tabakalera de San Sebastián, informó el certamen español en una nota.

Luna agradeció el galardón a través de un video en el que destacó que este reconocimiento "significa muchísimo para el equipo de la película" porque es un "faro" para un proyecto que acaba de iniciar su camino en busca del público.

"Creemos en el cine como una herramienta de cambio indispensable para navegar estos momentos", declaró el mexicano, que aseguró que el cine nos invita "a una reflexión colectiva que sólo puede hacernos mejores".

El director subrayó que la película "habla sobre una mujer que, como tantos y tantas, busca su lugar y deja todo atrás. También trata sobre los que se van, los que se mueven, pero también sobre los que reciben".