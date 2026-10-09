Céline Dion sufre caída durante uno de sus shows

A pesar del susto, la intérprete se levantó rápidamente y continuó con el espectáculo ante la ovación de sus admiradores.

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La cantante Céline Dion protagonizó un momento inesperado durante uno de sus conciertos en París, luego de sufrir una caída mientras se encontraba sobre el escenario.

La artista estaba interpretando uno de sus temas cuando perdió el equilibrio y terminó en el piso. Al parecer, su pantalón se atoró con uno de sus tacones, provocando el accidente.

A pesar del susto, Céline se levantó rápidamente y continuó con el espectáculo como si nada hubiera pasado. Incluso hizo una señal para demostrarle al público que se encontraba bien.

El momento quedó grabado y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde sus fans destacaron la manera en la que la cantante tomó el incidente con mucha naturalidad y elegancia.

Una caída que, sin duda, Céline supo convertir en otro momento memorable de su regreso a los escenarios.