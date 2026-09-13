Celine Dion rompe en llanto durante su regreso a los escenarios

Celine Dion inició su residencia en París con un emotivo discurso y 16 conciertos, en su primer gran regreso tras retirarse en 2022

Celine Dion no pudo contener las lágrimas durante la noche inaugural de su esperada residencia en París, donde comenzó una serie de 16 conciertos en el Plenitude Arena, ubicado en las afueras de la capital francesa.

La presentación representa el regreso de la cantante a una gran serie de conciertos en directo después de haberse retirado de los escenarios en 2022 debido a sus problemas de salud.

Ante miles de seguidores, Dion reconoció la emoción que le provocaba volver a cantar frente al público y confesó que no logró cumplir la promesa que se había hecho antes de iniciar el espectáculo.

La cantante agradeció la presencia de sus seguidores y aseguró que los había extrañado, además de comprometerse a disfrutar el momento y cantar junto a ellos sin dejarse llevar por las lágrimas.

Más adelante, Dion destacó la importancia de reencontrarse con sus admiradores y recordó que había prometido regresar a los escenarios. También agradeció la paciencia y el respaldo que ha recibido de sus seguidores.

París vive un frenesí por el regreso de Dion

La llegada de Celine Dion a París, hace dos semanas, ha generado una gran expectación tanto en las calles como en redes sociales.

La estación de metro cercana al recinto donde ofrecerá sus conciertos fue rebautizada como Celine y decorada con algunas de las letras más conocidas de sus canciones.

Además, seguidores procedentes de distintos países han acampado frente al hotel Royal Monceau, detrás de las barreras de seguridad, y suelen cantar sus temas más populares cuando la artista aparece en público.

Los videos de Dion conviviendo con sus admiradores, interpretando canciones a capela junto a ellos y bailando frente al palacio parisino se han convertido en contenido viral.

Advierten sobre entradas falsas para los conciertos

La expectativa por la residencia también ha generado problemas para algunos seguidores. De acuerdo con información citada por Associated Press de la empresa de ciberseguridad Group-IB, más de 200 sitios web y cuentas de redes sociales fraudulentas aparecieron cuando comenzó la venta anticipada de boletos en abril.

Ante ello, algunos de los admiradores que esperaban acudir a las presentaciones podrían quedarse fuera después de haber adquirido entradas falsas sin saberlo.

El regreso de Dion también ha despertado interés por el posible beneficio económico que sus conciertos representarían para Francia de cara a 2027.

El periódico francés Libération llevó en su portada de fin de semana una imagen de la cantante y planteó la pregunta de si Celine Dion podría contribuir a aliviar el presupuesto francés de 2027.

Según la radio francesa Europe 1, la residencia en París podría generar un impacto económico de 1,000 millones de euros para Francia, una cifra cuatro veces superior a la generada por los conciertos de Beyoncé en París en junio de 2025 y equivalente aproximadamente a una quinta parte del impacto económico de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Se prevé que más de 33,000 personas acudan al Plenitude Arena para las presentaciones de Dion.

Hasta el 60% del repertorio estaría integrado por canciones de su catálogo en francés, principalmente composiciones de Jean-Jacques Goldman, entre ellas “Pour que tu m'aimes encore” y “J'irai où tu iras”.

Durante una conversación informal con seguidores frente a su hotel, la cantante adelantó que su primer concierto tendría una duración superior a dos horas y recomendó al público utilizar calzado cómodo, según France Info.

En medio de la expectativa por la residencia también han surgido versiones sobre una posible colaboración sorpresa entre Dion y Beyoncé.

El rumor cobró fuerza debido a que Beyoncé se encuentra en París junto a Jay-Z, quien ofreció un concierto en la capital francesa dos días antes del inicio de la residencia de Dion.

Nueve millones buscaron entradas anticipadas

La magnitud de la expectativa quedó reflejada en la cantidad de personas que intentaron conseguir boletos. Se calcula que nueve millones de personas se registraron para acceder a la venta anticipada después de que Dion anunciara su regreso a los escenarios el 30 de marzo, día de su cumpleaños.

El anuncio se realizó durante una celebración frente a la Torre Eiffel a la que la cantante no acudió personalmente, pero en la que participó mediante un mensaje en video.

Como parte del homenaje, la Torre Eiffel fue iluminada con un espectáculo de luces sincronizado con algunos de los grandes éxitos de Dion.