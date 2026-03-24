Céline Dion prepara su regreso a los escenarios en París

La cantante canadiense volvería en otoño de 2026 con una serie de conciertos tras años de ausencia por su enfermedad neurológico

La reconocida artista Céline Dion alista su esperado regreso a los escenarios con una serie de conciertos en París durante el otoño de 2026, lo que marcaría un momento clave en su carrera tras varios años de ausencia por motivos de salud.

El retorno de la intérprete ha comenzado a tomar forma en la capital francesa con la aparición de misteriosos carteles que incluyen títulos de algunos de sus mayores éxitos, como The Power of Love y Pour que tu m'aimes encore, según reportó el diario Le Parisien.

Regreso a un escenario emblemático

De acuerdo con las primeras versiones, los conciertos tendrían lugar en la Paris La Défense Arena, uno de los recintos más grandes de Europa con capacidad para 40 mil espectadores. Las fechas oficiales aún no han sido confirmadas, pero se espera que se anuncien en breve.

Por su parte, el diario canadiense La Presse adelantó que la cantante podría ofrecer hasta dos presentaciones por semana entre septiembre y octubre de 2026.

Este regreso sería el primero desde su emotiva actuación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Juegos Olímpicos de París 2024, celebrada el 26 de julio de 2024. En aquella ocasión, Dion interpretó el tema Hymne à l'amour desde lo alto de la Torre Eiffel, en un momento que fue considerado uno de los más conmovedores del evento.

Su aparición fue especialmente significativa, ya que un año antes se había visto obligada a cancelar su gira mundial Courage World Tour debido a los efectos de una enfermedad neurológica poco común: el síndrome de la persona rígida.

Una batalla constante contra la enfermedad

El síndrome de la persona rígida (SPR) es una condición rara que afecta el sistema nervioso y provoca espasmos musculares severos, además de rigidez progresiva en extremidades como manos y pies. Esta enfermedad ha impactado profundamente la vida de la cantante, dificultando incluso actividades cotidianas como caminar y afectando también sus cuerdas vocales.

Para sobrellevar el padecimiento, Dion ha tenido que someterse a un intenso proceso de rehabilitación física y control muscular. Parte de esta lucha fue documentada en el filme I Am: Céline Dion, estrenado en 2024.

El último gran concierto en solitario de la artista se remonta a la primavera de 2020 en Nueva York, antes de que la pandemia de COVID-19 obligara a suspender su gira. Posteriormente, su estado de salud impidió retomar los escenarios.

Ahora, con esta posible serie de conciertos en París, Céline Dion apunta a retomar su vínculo con el público en una ciudad que ha sido clave en su trayectoria, generando gran expectativa entre sus seguidores en todo el mundo.