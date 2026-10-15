Celine Dion inspira una Barbie con su icónico look de Titanic

Mattel lanzó una Barbie inspirada en el vestido que Celine Dion usó en los Óscar de 1998, mientras la cantante retoma su carrera en los escenarios

El regreso musical de Celine Dion suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria: Mattel presentó una muñeca Barbie inspirada en uno de los momentos más recordados de su carrera, su participación en la ceremonia de los premios Óscar de 1998.

La edición especial de Barbie Signature reproduce el conjunto que la cantante canadiense vistió al interpretar “My Heart Will Go On”, canción emblemática de Titanic, la película dirigida por James Cameron. La pieza tiene un precio de 60 dólares y se comercializa exclusivamente a través de la plataforma Mattel Creations.

Así es la Barbie inspirada en Celine Dion

El diseño de la muñeca recupera el vestido azul claro de manga larga creado por Michael Kors que Dion llevó durante aquella ceremonia. El atuendo se complementa con un collar inspirado en el llamado Corazón del Océano, la joya ficticia que desempeña un papel importante en la historia de Titanic.

Con este lanzamiento, Mattel rinde homenaje a una actuación que quedó asociada tanto con la carrera de la intérprete como con el éxito mundial de la película y su banda sonora.

La propia artista celebró el reconocimiento y destacó el significado personal de contar con una muñeca basada en uno de los capítulos más importantes de su trayectoria.

“Es un verdadero honor unirme al legado de Barbie con una muñeca inspirada en uno de los momentos más significativos de mi carrera”, expresó Dion. También manifestó su deseo de que la figura motive a las personas a confiar en sí mismas, perseguir sus metas y creer en su propia voz.

Celine Dion regresa a los escenarios tras seis años

El lanzamiento de la muñeca coincide con una nueva etapa profesional para la cantante, quien retomó las presentaciones en vivo después de varios años alejada de los conciertos completos.

Dion inició una residencia musical en el Plenitude Arena de París el 12 de septiembre de 2026, con funciones que, según la información difundida, agotaron sus entradas. La serie marcó su regreso a los espectáculos completos desde 2020.

Su carrera en vivo se vio interrumpida por el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico poco frecuente que puede provocar rigidez muscular y espasmos dolorosos. En 2022, la cantante hizo público su diagnóstico y posteriormente canceló las fechas restantes de su gira mundial Courage.

El proceso que enfrentó a causa de la enfermedad quedó documentado en I Am: Celine Dion, película estrenada en 2024 en Prime Video, en la que se muestran aspectos de su vida y las dificultades relacionadas con su salud.

Su actuación en los Juegos Olímpicos marcó su regreso

En 2024, Dion sorprendió al público al participar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Desde la Torre Eiffel, interpretó “Hymne à l’Amour”, canción popularizada por Édith Piaf, en una de sus apariciones musicales más destacadas después de revelar su diagnóstico.

Durante su actual residencia parisina, la intérprete ha recuperado parte de su repertorio en francés e inglés. Entre los temas incluidos en el espectáculo se encuentra “On ne change pas”, canción con la que abrió su primera presentación de esta nueva etapa.

Además de las funciones programadas hasta octubre de 2026, se prevén nuevas presentaciones en París durante la primavera de 2027.

Celine Dion se incorpora a la colección Barbie Signature, en la que Mattel ha homenajeado a figuras destacadas de la industria musical. Entre las artistas y los músicos que cuentan con muñecas inspiradas en sus carreras se encuentran Whitney Houston, Tina Turner, Stevie Nicks, Kylie Minogue, Gloria Estefan, Aaliyah y Elton John.