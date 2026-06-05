Céline Dion despide a Peabo Bryson con emotivo mensaje

La cantante expresó su tristeza por la muerte de Peabo Bryson, intérprete de clásicos de Disney y ganador de múltiples premios Grammy

La cantante Céline Dion expresó su pesar por la muerte del intérprete de R&B Peabo Bryson, con quien compartió uno de los duetos más recordados de la música cinematográfica al interpretar el tema principal de La Bella y la Bestia, película animada de Disney estrenada en 1991.

Bryson falleció este martes a los 75 años rodeado de familiares y seres queridos, según informó su familia mediante un comunicado. Aunque no se ha dado a conocer oficialmente la causa de su muerte, trascendió que el artista había sufrido un derrame cerebral durante el fin de semana y recibía atención médica.

El adiós de Céline Dion

A través de un mensaje de homenaje, Dion aseguró sentirse “desconsolada” por la partida del cantante y recordó con cariño la experiencia que compartieron al grabar el emblemático tema de Disney.

La intérprete destacó que la voz y la calidad humana de Bryson quedaron reflejadas en aquella grabación que marcó una época y se convirtió en uno de los mayores éxitos musicales asociados al cine animado.

Asimismo, recordó que el artista la ayudó durante una etapa importante de su carrera, cuando comenzaba a desarrollar su trayectoria en inglés.

“Fue tan maravilloso y generoso conmigo hace tantos años, cuando grabamos La Bella y la Bestia. Me hizo sentir muy cómoda, ya que estaba aprendiendo a cantar en inglés”, expresó la cantante.

Dion añadió que siempre recordará a Bryson como un símbolo de la alegría que la música le ha brindado a lo largo de su vida y envió sus condolencias a la familia del artista.

Cinco décadas de trayectoria

La colaboración entre Bryson y Dion les permitió obtener un premio Grammy gracias a la interpretación de la canción principal de La Bella y la Bestia.

Un año después, el cantante volvió a conquistar la misma distinción con otro tema de Disney al interpretar junto a Regina Belle la canción Un mundo ideal, perteneciente a la película Aladdin.

Ambas producciones consolidaron su presencia entre las voces más reconocidas de la música vinculada al cine familiar durante la década de los noventa.

Peabo Bryson construyó una carrera artística que se extendió durante más de cinco décadas y dejó una amplia colección de éxitos dentro del género R&B.

Entre sus canciones más reconocidas figuran Feel the Fire, I'm So Into You, Can You Stop the Rain, If Ever You're In My Arms Again y Reaching for the Sky.

Además de sus trabajos como solista, también destacó por colaboraciones con otras figuras de la música, entre ellas Roberta Flack, con quien grabó el exitoso sencillo Tonight, I Celebrate My Love, lanzado en 1983.

El legado de un artista

En el mensaje difundido tras su fallecimiento, la familia del cantante destacó el impacto que tuvo su música en distintas generaciones.

Sus seres queridos señalaron que la voz de Bryson acompañó momentos de celebración, historias de amor y situaciones de consuelo e inspiración para millones de personas durante más de medio siglo.

También afirmaron que, aunque la pérdida resulta dolorosa, encuentran consuelo en el cariño que el artista recibió a lo largo de su vida y en la huella que dejó a través de sus canciones.

El cantante se mantenía activo profesionalmente. En mayo participó en un concierto junto a Jeffrey Osborne en el estado de Georgia y tenía programadas varias presentaciones para los próximos meses como parte de su gira Golden Touch, con la que celebraba 50 años de carrera artística.

Tan solo en abril había festejado su cumpleaños número 75 rodeado de familiares y amigos, compartiendo imágenes de la celebración en sus redes sociales.