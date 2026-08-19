Céline Dion comparte su batalla para volver al escenario

Tras cancelar sus shows en 2022 y enfrentar el síndrome de la persona rígida, la estrella de 58 años se prepara para una residencia en París

Céline Dion está lista para reencontrarse con su lugar en el mundo: los escenarios. En pocas semanas, la legendaria cantante canadiense iniciará una esperada residencia en París con lleno total en todas sus fechas, marcando la reprogramación de los shows que se vio obligada a suspender en 2022 a causa de sus problemas de salud.

Esta serie de presentaciones de cinco semanas, que arrancará el próximo 12 de septiembre, constituirá apenas su segunda aparición musical en vivo en los últimos seis años, tras su aclamada participación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. El impacto del anuncio ha sido tal que la producción ya confirmó una segunda residencia de tres semanas para mayo del próximo año.

La dura batalla contra una condición poco frecuente

A sus 58 años, la intérprete de My Heart Will Go On regresa con renovada fortaleza, aunque sin descuidar el manejo del síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico autoinmune poco frecuente —afecta a entre 1 y 2 personas por millón— en el que el sistema inmunitario ataca al sistema nervioso central. Esta afección genera episodios severos de rigidez muscular, espasmos y pérdida del control motriz.

En reciente entrevista para la revista Harper's Bazaar, la artista reflexionó sobre la patología con la que lidia diariamente:

"Es una condición progresiva. No me gusta llamarla enfermedad", compartió Dion sobre su estado de salud.

La estrella vivió con los síntomas durante 17 años en absoluto silencio antes de obtener un diagnóstico formal en 2022, año en que hizo pública su situación mediante un emotivo video para disculparse con sus fans por la cancelación de su residencia en Las Vegas.

En junio de 2024, con motivo del estreno de su documental I Am: Céline Dion, reveló a la periodista Hoda Kotb la intensidad de los dolores abdominales que sufría: "Alguna vez me he roto las costillas, porque a veces los espasmos son tan fuertes que pueden romper algunas".

Un camino de rehabilitación integral

Sin la existencia de tratamientos específicos aprobados por la FDA para esta enfermedad, Dion asumió un plan de recuperación multidisciplinario que abarca inmunoterapia, nueva medicación, fisioterapia y entrenamiento vocal. Muestra de su compromiso con la causa fue la donación de 2 millones de dólares realizada en 2024 a través de su fundación para la investigación de trastornos neurológicos autoinmunes.

De cara a sus compromisos en la capital francesa, la cantante lleva a cabo una intensa rutina física que incluye sesiones de Pilates de 90 minutos tres veces por semana y clases de ballet dos días a la semana con una compañía local. Orgullosa de los avances logrados, Céline Dion deja atrás los años de aislamiento para retomar plenamente su vida pública y musical.