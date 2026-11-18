La Reina de la Salsa ingresó póstumamente al Salón de la Fama del Rock & Roll y se convirtió en la primera artista de habla hispana en lograrlo

A 23 años de su muerte, Celia Cruz continúa dejando huella en la industria musical. La cantante cubana ingresó oficialmente al Salón de la Fama del Rock & Roll, convirtiéndose en la primera artista cuyo repertorio estuvo interpretado principalmente en español en recibir esta distinción.

La incorporación póstuma de la llamada Reina de la Salsa se realizó durante la edición número 41 de la ceremonia, celebrada el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

La intérprete de "La vida es un carnaval" fue homenajeada mediante un video que recordó su trayectoria y las aportaciones que realizó a la música latina a lo largo de más de cinco décadas.

¿Por qué Celia Cruz ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll?

Aunque su carrera estuvo vinculada principalmente con la salsa y los ritmos afrocubanos, Celia Cruz fue reconocida en la categoría de Influencia Musical (Musical Influence Award), destinada a artistas cuyas contribuciones ayudaron a transformar la industria e inspiraron a nuevas generaciones de músicos.

La institución destacó su papel en la internacionalización de la música latina, así como sus aportaciones a la evolución de la guaracha afrocubana y la popularización de la salsa.

De acuerdo con el Salón de la Fama del Rock & Roll, la cantante vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como una de las artistas latinas con mayores ventas de la historia.

En esta misma categoría fueron reconocidos Queen Latifah, Fela Kuti, MC Lyte y Gram Parsons. Por otra parte, entre los artistas y agrupaciones incorporados en la categoría de intérpretes estuvieron Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Oasis, Sade y Wu-Tang Clan.

La trayectoria musical de la Reina de la Salsa

Nacida el 21 de octubre de 1925 en La Habana, Cuba, Celia Caridad Cruz Alfonso comenzó su camino en la música mediante participaciones en concursos radiofónicos. Posteriormente, se convirtió en vocalista de la Sonora Matancera y desarrolló una carrera internacional.

A lo largo de su trayectoria colaboró con figuras como Tito Puente y Johnny Pacheco, y se consolidó como una de las máximas exponentes de la música tropical.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran "Quimbara", "La vida es un carnaval" y "La negra tiene tumbao", temas que forman parte del legado con el que conquistó escenarios de distintos países.

Su estilo interpretativo, sus llamativos vestuarios y el característico grito de "¡Azúcar!" se convirtieron en elementos distintivos de su identidad artística.

Celia Cruz falleció el 16 de julio de 2003, a los 77 años. Durante su carrera obtuvo tres premios Grammy y cuatro Latin Grammy, además de recibir un Grammy honorífico a la trayectoria en 2016.

¿Cuándo transmitirán la ceremonia del Salón de la Fama del Rock?

La ceremonia de incorporación de 2026 será transmitida por la cadena estadounidense ABC el próximo 8 de diciembre. La versión completa del evento estará disponible a partir del 9 de diciembre en las plataformas Disney+ y Hulu, según informó la organización.

El reconocimiento póstumo a Celia Cruz representa un nuevo capítulo en la presencia de la música latina dentro de una de las instituciones más importantes de la industria musical internacional.