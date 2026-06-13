Celebridades mexicanas se dan cita en el México vs Sudáfrica

Entre las personalidades que llamaron la atención destacó el boxeador mexicano Saúl Álvarez, quien tuvo una participación especial durante la jornada

El partido inaugural entre México y Sudáfrica no solo reunió a miles de aficionados en las tribunas, también se convirtió en un desfile de celebridades mexicanas que no quisieron perderse el arranque de la Copa Mundial 2026.

Entre las personalidades que llamaron la atención destacó el boxeador mexicano Saúl Álvarez, quien tuvo una participación especial durante la jornada al ser el encargado de entregar el reconocimiento al Jugador del Partido, convirtiéndose en una de las figuras más fotografiadas del evento.

Otra de las famosas que acaparó las miradas fue Kenia OS, quien fue captada disfrutando del ambiente mundialista junto a otras figuras del entretenimiento, generando una ola de comentarios entre sus seguidores en redes sociales.

La ceremonia inaugural también reunió a artistas como Alejandro Fernández, Belinda y la agrupación Maná, quienes formaron parte de los festejos que dieron inicio a la justa mundialista.

Además de cantantes y deportistas, las gradas estuvieron repletas de influencers, creadores de contenido y diversas personalidades del espectáculo que acudieron para apoyar a la Selección Mexicana en uno de los momentos más importantes del futbol nacional.

La presencia de tantas figuras del entretenimiento convirtió al estadio en uno de los principales escaparates sociales del día, mientras millones de espectadores seguían las incidencias del encuentro desde distintos puntos del país y del mundo.

La fiesta fue redonda para los asistentes, ya que México logró imponerse por marcador de 2 goles a 0 frente a Sudáfrica en una noche histórica que marcó el inicio oficial del Mundial 2026.