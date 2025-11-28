Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Espectáculos

Celebridades comparten su Día de Acción de Gracias

Por: Emiliano Gutiérrez

27 Noviembre 2025, 21:20

Compartir

Kylie Jenner, Demi Lovato, Katy Perry, Selena Gomez y Chayanne mostraron sus celebraciones, cenas y momentos especiales con amigos y familiares

Celebridades comparten su Día de Acción de Gracias

Es Día de Acción de Gracias y las celebridades lo saben.

Y es que las estrellas utilizaron esta festividad para mostrar cómo es que ellos también son personas y pasan una fecha importante con su familia y amigos.

Kylie Jenner

Kylie disfrutó del soleado clima de Los Ángeles y compartió en sus historias de Instagram cómo su hermana Kendall paseaba en bicicleta. Entre risas y vistas al aire libre, la empresaria expresó su gratitud por el vínculo que comparte con su hermana.

kylie-jenner-kendall-jenner-accion-de-gracias.jpg

Demi Lovato

La cantante ofreció un vistazo a su cena de Acción de Gracias, mostrando un plato rebosante de comida, dejando ver que no escatimó en sabores ni en abundancia.

52963c90fec04cb38581e6315ac4aac1_md.jpg

Sam Asghari

El actor compartió selfies de su día festivo acompañado de amigos como Odell Beckham Jr. y Benson Boone. Entre risas y momentos de agradecimiento, dejó ver cómo celebró rodeado de buena compañía.

6d436bbe387c4e11aa78d854c06d411f_md.jpg

Katy Perry

Fiel a su estilo, Katy festejó con humor usando un sombrero típico de la temporada, combinando tradición y diversión en su celebración de Acción de Gracias.

Selena Gomez

Selena comenzó su día con una petición especial a su manicurista de confianza y luego se dedicó a preparar la cena junto a su familia, disfrutando cada instante de la festividad.

selena-gomez-accion-de-gracias-2025.jpg

Hailey Bieber

Hailey se puso manos a la obra con su clásica receta de rollos de canela y luego se dirigió a la casa de las hermanas Jenner para compartir momentos de familia y amistad.

hailey-bieber-accion-de-gracias-2025.jpg

Lindsay Lohan

Lohan comenzó los preparativos un día antes, dedicándose a la cena típica de Acción de Gracias con su familia. Su esfuerzo se tradujo en una celebración entrañable y bien organizada.

accion-de-gracias-2025-lindsay-lohan-.jpg

Chayanne

El cantante puertorriqueño optó por un asado en familia, con toques tradicionales de su tierra, compartiendo un momento lleno de unión, gratitud y sabor caribeño.

Comentarios