Celebridades comparten su Día de Acción de Gracias

Kylie Jenner, Demi Lovato, Katy Perry, Selena Gomez y Chayanne mostraron sus celebraciones, cenas y momentos especiales con amigos y familiares

Es Día de Acción de Gracias y las celebridades lo saben.

Y es que las estrellas utilizaron esta festividad para mostrar cómo es que ellos también son personas y pasan una fecha importante con su familia y amigos.

Kylie Jenner

Kylie disfrutó del soleado clima de Los Ángeles y compartió en sus historias de Instagram cómo su hermana Kendall paseaba en bicicleta. Entre risas y vistas al aire libre, la empresaria expresó su gratitud por el vínculo que comparte con su hermana.

Demi Lovato

La cantante ofreció un vistazo a su cena de Acción de Gracias, mostrando un plato rebosante de comida, dejando ver que no escatimó en sabores ni en abundancia.

Sam Asghari

El actor compartió selfies de su día festivo acompañado de amigos como Odell Beckham Jr. y Benson Boone. Entre risas y momentos de agradecimiento, dejó ver cómo celebró rodeado de buena compañía.

Katy Perry

Fiel a su estilo, Katy festejó con humor usando un sombrero típico de la temporada, combinando tradición y diversión en su celebración de Acción de Gracias.

Selena Gomez

Selena comenzó su día con una petición especial a su manicurista de confianza y luego se dedicó a preparar la cena junto a su familia, disfrutando cada instante de la festividad.

Hailey Bieber

Hailey se puso manos a la obra con su clásica receta de rollos de canela y luego se dirigió a la casa de las hermanas Jenner para compartir momentos de familia y amistad.

Lindsay Lohan

Lohan comenzó los preparativos un día antes, dedicándose a la cena típica de Acción de Gracias con su familia. Su esfuerzo se tradujo en una celebración entrañable y bien organizada.

Chayanne

El cantante puertorriqueño optó por un asado en familia, con toques tradicionales de su tierra, compartiendo un momento lleno de unión, gratitud y sabor caribeño.