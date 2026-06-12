Celebran juntas Taylor Swift y Kylie Jenner en final de la NBA

Taylor asistió al encuentro acompañada por Alana y Este Haim; por su parte, Kylie Jenner acudió junto a su pareja, el actor Timothée Chalamet.

La remontada de los New York Knicks ante los San Antonio Spurs en el Juego 4 de las Finales de la NBA dejó numerosas imágenes para los aficionados, pero una de las más comentadas ocurrió fuera de la duela. Taylor Swift y Kylie Jenner compartieron un abrazo y una breve conversación durante los festejos posteriores al encuentro, un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Las dos celebridades asistieron al Madison Square Garden para presenciar el partido que terminó con una victoria de 107-106 para el equipo neoyorquino, resultado que desató la euforia entre los aficionados presentes en el recinto.

Así fue el encuentro entre Taylor y Kylie

En videos difundidos por asistentes y usuarios de redes sociales, se observa a Taylor Swift saludando a varias celebridades ubicadas cerca de la cancha tras el final del partido.

Durante uno de esos momentos, la cantante cruzó miradas con Kylie Jenner, quien se acercó para intercambiar algunas palabras antes de fundirse en un abrazo amistoso.

Taylor Swift and Kylie Jenner exchanged a hug after last night’s NBA finals game. pic.twitter.com/pG8IRMhSBk — Pop Base (@PopBase) June 11, 2026

La escena llamó la atención debido a la historia que indirectamente relaciona a ambas figuras a través del mediático conflicto que años atrás involucró a Taylor Swift y Kim Kardashian, hermana mayor de Kylie.

Celebridades se reunieron en el Madison Square Garden

Taylor asistió al encuentro acompañada por Alana y Este Haim, además de la actriz Mariska Hargitay. Para la ocasión lució una camiseta azul con la frase “Stevie Knicks”, en apoyo al conjunto de Nueva York.

Por su parte, Kylie Jenner acudió junto a su pareja, el actor Timothée Chalamet, quien es conocido por ser uno de los seguidores más visibles de los Knicks.

Timothée Chalamet celebrating the Knicks win tonight. pic.twitter.com/IiWqJ59awT — Pop Base (@PopBase) June 11, 2026

La pareja eligió prendas personalizadas en los colores azul y naranja característicos del equipo local para sumarse al ambiente de las Finales.

Los Knicks remontaron una desventaja histórica

La escena entre ambas celebridades ocurrió en medio de una noche que ya era memorable para los aficionados de Nueva York. En el Juego 4 de las Finales de la NBA, los Knicks protagonizaron una remontada que terminó con victoria 107-106 sobre los Spurs.