Celebran estreno de 'El diablo viste a la moda 2' en Nueva York

El estreno en la Gran Manzana representó el cierre de una serie de presentaciones globales en las que el elenco promovió la película en distintos países.

'El diablo viste de Prada 2' llegó a Nueva York con un estreno que reunió a sus protagonistas originales y a nuevas figuras en una alfombra roja marcada por la moda. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci encabezaron la presentación, a dos décadas del lanzamiento de la primera película que dejó huella en la cultura pop.

El evento se realizó en el Lincoln Center, donde la estética del filme se trasladó al ambiente del estreno con referencias visuales a la revista ficticia Runway. La noche formó parte del cierre de una gira promocional internacional que se extendió por más de un mes.

¿Cómo fue la alfombra roja del estreno?

La alfombra roja destacó por su propuesta visual alineada con el universo de la película. Entre los elementos más llamativos se encontraban dos esculturas de zapatos con un tacón en forma de tridente, símbolo asociado a la historia.

El elenco principal posó frente a fotógrafos y asistentes en un ambiente que replicó el estilo editorial de la trama. Cada aparición reflejó una apuesta distinta dentro del lenguaje de la moda, elemento central en la narrativa del filme.

¿Qué lucieron las protagonistas en la premiere?

Meryl Streep, quien interpreta a Miranda Priestley, apareció con un vestido tipo capa en color naranja, combinado con guantes largos negros, gafas oscuras y calzado en el mismo tono. Su presencia mantuvo la imagen del personaje que dirige la revista Runway.

Anne Hathaway, en el papel de Andy Sachs, llevó un vestido rojo de satén con corpiño de estilo lencero y falda amplia, acompañado de sandalias del mismo color. Su vestuario retomó elementos asociados a la evolución de su personaje dentro de la historia.

Emily Blunt, quien da vida a la asistente senior de la directora, optó por un diseño en tonos claros con capas de tul, mientras que Stanley Tucci asistió con un traje oscuro con chaqueta de terciopelo.

¿Quiénes más asistieron al evento?

La premiere contó con la presencia de distintas figuras del entretenimiento, la moda y el deporte. Entre ellas se encontraban Lady Gaga, la actriz Simone Ashley, quien se integra al elenco en esta nueva entrega, así como la modelo Coco Rocha, el diseñador Christian Siriano, la cantante Ciara y el jugador Russell Wilson.

La asistencia de estas personalidades reforzó el vínculo entre la industria cinematográfica y el mundo de la moda, eje central de la franquicia desde su primera entrega.

Gira internacional y expectativa por la secuela

El estreno en Nueva York representó el cierre de una serie de presentaciones globales en las que el elenco promovió la película en distintos países. En cada parada, los protagonistas replicaron la esencia del filme a través de sus apariciones públicas.

La secuela llega después de 20 años del estreno original, en un contexto donde la historia mantiene vigencia dentro del imaginario colectivo. La nueva producción retoma a sus personajes principales y amplía el universo narrativo con nuevas incorporaciones.

Moda y cine vuelven a cruzarse en pantalla

'El diablo viste de Prada 2' retoma la relación entre el cine y la industria de la moda, consolidando un estilo que desde su primera entrega se convirtió en referencia. La premiere en Nueva York reflejó esta conexión, trasladando el concepto de pasarela a un evento cinematográfico.

La producción se perfila como uno de los lanzamientos destacados del año, con una propuesta que combina continuidad narrativa y presencia de figuras reconocidas dentro y fuera de la pantalla.