Celebra Ventaneando 30 años al aire con visita de Salinas Pliego

El programa conmemoró tres décadas en televisión con una emisión especial e inesperadamente un anuncio de descanso indefinido de Pati Chapoy

Ventaneando celebró 30 años al aire con una transmisión especial, conmemorando tres décadas de transmisiones ininterrumpidas desde su primera emisión en 1996. La producción rindió homenaje a su historia con una transmisión que recorrió los momentos más emblemáticos del programa y sus transformaciones a lo largo de los años.

Ricardo Salinas Pliego visita el foro por el aniversario

La celebración contó con la presencia de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien visitó el foro para felicitar al equipo y reconocer el papel de Pati Chapoy en la creación y consolidación del formato. Salinas Pliego destacó que fue su decisión lanzar el proyecto hace 30 años y subrayó que uno de los objetivos de lanzar Ventaneando era defender la libertad de expresión en la fuente de espectáculos, hasta entonces monopolizada.

"Les molestaba mucho que Pati hablara de las cosas que pasaban con los famosos, pero los famosos también somos humanos y nadie está exento de la crítica", dijo Pliego al recordar cuando se ejercieron acciones legales en contra de Pati Chapoy.

@aztecanoticias @Pati Chapoy Oficial narra que hubo momentos en los que fue necesario cargar un amparo Pati Chapoy revela cómo la libertad de expresión fue puesta en riesgo por presiones políticas y empresariales. La periodista relata que hubo momentos en los que fue necesario cargar un amparo para poder seguir trabajando ante intentos de silenciar voces incómodas. El caso exhibe cómo intereses privados llegaron a pedir cárcel como moneda de cambio para “calmar pasiones”. La información con #LosRuizLara #AztecaNoticias #Ventaneando30Años #AniversarioVentaneando #TikTokInforma ♬ sonido original - Azteca Noticias

Conductores recuerdan momentos clave del programa

Durante la transmisión especial, los conductores actuales, entre ellos Pati Chapoy, Pedro Sola, Linet Puente, Mónica Castañeda, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez, recordaron momentos memorables, divertidos, emotivos y difíciles vividos a lo largo de las décadas. También se proyectaron imágenes que repasaron cambios de escenografía, estética y la participación de distintos integrantes del equipo en el programa.

Famosos felicitan al programa y recuerdan a Daniel Bisogno

Además de Salinas Pliego, la celebración incluyó felicitaciones de diversas figuras del espectáculo y mensajes especiales proyectados durante la emisión, entre ellos los de Verónica Castro, Laura Pausini, Yuri, Alejandra Guzmán y más. Uno de los momentos emotivos fue la proyección de la felicitación de Alejandro Fernández, quien recordó con cariño a Daniel Bisogno, colaborador clave del programa que falleció en febrero del año pasado.

"Querida Pati, querido equipo de Ventaneando, muchas felicidades por estos 30 años al aire que se han ido rapidísimo, viéndonos crecer junto, acompañando a mucha gente y siendo parte de la historia de México, felicidades a todos los que han formado parte, a lo largo del tiempo delante y detrás de cámaras. Y con mucho cariño también, recordamos a nuestro gran amigo, Daniel Bisogno", dijo el Potrillo antes de entonar Las Mañanitas.

Pati Chapoy anuncia descanso tras el aniversario

Pati Chapoy, fundadora y titular del programa, agradeció al público por la preferencia durante 30 años. En declaraciones a la prensa, reconoció el esfuerzo sostenido del equipo y la exigencia del trabajo periodístico, al mismo tiempo que anunció que emprenderá un descanso personal tras la celebración.

Chapoy dijo que tiene una maleta esperándola en casa y que se tomará unos días de descanso junto a su pareja fuera del país, “desconectada” incluso de su celular para recuperarse del ritmo intenso de la labor informativa.

Éxitos y anécotas rodean los 30 años de Ventaneando en la televisión

A lo largo de su historia, Ventaneando ha atravesado retos y momentos polémicos, incluidos enfrentamientos con otras televisoras y tensiones internas, pero ha logrado mantenerse como un referente del periodismo de espectáculos en México.

La celebración de estos 30 años no solo rememora sus éxitos y anécdotas, sino que también reafirma su presencia continua en la pantalla y en las audiencias contemporáneas, INFO7 te trae toda la emisión para que revivas los icónicos momentos del programa.