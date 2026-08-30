Celebra Sabrina Carpenter un año de su disco 'Short n' Sweet'

La intérprete estadounidense agradeció el apoyo de sus seguidores tras acumular miles de millones de reproducciones globales.

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter conmemoró en sus redes sociales el primer aniversario del lanzamiento de su exitoso sexto álbum de estudio, "Short n' Sweet", compartiendo un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido a sus fanáticos.

En una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete celebró el impacto del disco.

"¡Un año en Pretty Girl Avenue... ¡El mejor amigo del hombre ocupa un lugar muy especial en mi corazón y estas canciones han traído magia infinita a mi mundo! Tengo recuerdos muy vívidos de cuando hice este álbum y ahora sigo creando más recuerdos con todos ustedes cada día. ¡Gracias por seguir escuchando! ¡Estoy eternamente agradecida!". Agregó la cantante.

El álbum, compuesto por 12 canciones en su edición estándar y 17 en su versión deluxe, ha logrado un éxito masivo en plataformas de streaming.

Tan solo en Spotify, el proyecto supera las 10,900 millones de reproducciones globales acumuladas, impulsado por grandes éxitos globales como "Espresso", que supera los 3,100 millones de escuchas, "Please Please Please" y "Taste".

La publicación en redes acumuló más de 1.5 millones de "me gusta" a pocas horas de su lanzamiento, celebrando el periodo comercial más exitoso en la trayectoria de la artista.