Celebra Pedro Pascal su cumpleaños en CDMX con Clara Brugada

Desde inicios de marzo, el actor ha sido visto en distintos puntos del país, por la nueva producción en la que está participando de MK2 Films.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sostuvo un encuentro con el actor chileno Pedro Pascal, quien se encuentra en el país por motivos de trabajo y celebró su cumpleaños durante su estancia en territorio mexicano.

A través de redes sociales, la mandataria capitalina compartió detalles del momento, al señalar que acudieron a la locación donde el actor realiza filmaciones para felicitarlo personalmente.

Además, reconoció su trayectoria internacional y su papel como uno de los referentes latinos en la industria audiovisual.

¿Qué hace Pedro Pascal en México?

La presencia del protagonista de The Last of Us en México responde a su participación en el rodaje de “De noche”, una producción dirigida por Todd Haynes y producida por MK2 Films.

La película, ambientada en la década de 1930, relata una historia de amor entre un profesor y un detective en Los Ángeles, quienes deciden huir a México en busca de libertad.

🚨💬 Hollywood llega al desierto de Sonora. Pedro Pascal y Danny Ramírez filman la película “De Noche” en Cananea durante varias semanas. La producción ya instaló sets y equipo en el municipio. pic.twitter.com/cnilH9lrGA — SoyFerAvila (@feravilalozano) March 12, 2026

Rodaje en distintas locaciones del país

Desde inicios de marzo, el actor ha sido visto en distintos puntos del país, como el Bosque de Chapultepec y el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, así como en el estado de Sonora.

La producción ha generado expectativa por su temática y por la participación de figuras reconocidas del cine internacional.