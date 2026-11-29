La Arena Monterrey informó que el grupo Pandora ofrecerá su espectáculo en Monterrey, Nuevo León, el 12 de marzo de 2027 a las 21:00 horas.

El trío mexicano Pandora llegará a la Arena Monterrey el próximo 12 de marzo de 2027 a las 21:00 horas para celebrar sus 40 años de trayectoria artística en un espectáculo que reunirá los temas que han marcado distintas generaciones, según informó el recinto regio a través de su cuenta oficial de Instagram y los canales oficiales de venta.

En el anuncio difundido en redes sociales, se destacó que el concierto ofrecerá una velada de nostalgia y emociones para celebrar cuatro décadas de música, invitando al público a prepararse para cantar y revivir los grandes éxitos del grupo conformado por Isabel Lascuráin, Mayte Lascuráin y Fernanda Meade.

Detalles del espectáculo, precios y venta de boletos

De acuerdo con la información difundida para esta fecha en Monterrey, Nuevo León, el espectáculo lleva por título Pandora: 40 años y tendrá lugar el 12 de marzo de 2027 a las 21:00 horas en la Arena Monterrey.

El rango de precios para asistir a esta gran fiesta que celebra la trayectoria de Pandora oscila entre $691 y $3,452 pesos, y las entradas estarán disponibles a través de Superboletos.com, la aplicación SuperFan y las taquillas de la Arena Monterrey, para todos aquellos que quieran asistir al show.