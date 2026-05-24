Celebra Natalia Jiménez 20 años de 'Me Muero' con Místico

El exitoso tema con el paso del tiempo se volvió uno de los temas más representativos dentro de la lucha libre mexicana gracias al luchador.

La Arena México vivió una noche llena de nostalgia y emoción luego de que Natalia Jiménez apareciera sorpresivamente para interpretar en vivo “Me Muero”, tema que este 2026 cumple 20 años y que además se convirtió en el himno de entrada del luchador Místico.



Minutos antes de la lucha estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre, las luces de la llamada “Catedral de la Lucha Libre” se apagaron y miles de aficionados comenzaron a iluminar el recinto con las linternas de sus celulares mientras sonaban los primeros acordes de la famosa canción.



Natalia Jiménez apareció con un vestido plateado para interpretar el exitoso tema que lanzó junto a La Quinta Estación en 2006 y que con el paso del tiempo se volvió uno de los temas más representativos dentro de la lucha libre mexicana gracias a Místico.



La reacción del público fue inmediata. Miles de fanáticos comenzaron a cantar a todo pulmón mientras Místico hacía su entrada rumbo al cuadrilátero, creando uno de los momentos más emotivos que se recuerdan recientemente en la Arena México.

Incluso, varios videos del momento rápidamente se volvieron virales en redes sociales, donde usuarios destacaron la mezcla perfecta entre música y lucha libre. Figuras internacionales como Tony Khan y Will Ospreay también reaccionaron al emotivo homenaje compartiendo mensajes de admiración.



Después del combate estelar, Natalia Jiménez volvió al ring para cantar nuevamente “Me Muero”, ahora acompañada por luchadores y aficionados que corearon la canción mientras caía una lluvia de papelitos sobre el cuadrilátero.



Sin duda, el festejo de los 20 años de “Me Muero” terminó convirtiéndose en una de las noches más especiales tanto para Natalia Jiménez como para los seguidores de Místico y la lucha libre mexicana.