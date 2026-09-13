Celebra Marc Anthony 13 años del éxito 'Vivir Mi Vida'

El artista compartió una fotografía en blanco y negro del video oficial para recordar el emblemático tema de la música latina.

El cantautor estadounidense Marc Anthony conmemoró el 13.° aniversario del lanzamiento de su emblemático tema musical "Vivir Mi Vida", dedicando un mensaje de gratitud a su público a través de sus plataformas digitales.

El intérprete de origen puertorriqueño compartió una imagen en blanco y negro tomada durante la grabación del video musical de la canción, en la que se le observa cantando rodeado de músicos y seguidores en una calle concurrida. Junto a la fotografía, el artista citó versos del tema y expresó.

"Pa’ qué llorar, pa’ qué sufrir… Empieza a soñar, a reír y a escuchar #VivirMiVida. Mi gente, ya son 13 años cantando este himno juntos. Gracias por tanta energía y por enseñarnos a gozar la vida. Vayan a darle play a esta canción que es suy". Agregó el cantante al compartir imágenes y videos del sencillo.

Lanzada originalmente en 2013 como el primer sencillo de su álbum 3.0, la canción se consolidó rápidamente como uno de los mayores éxitos en la trayectoria del salsero, convirtiéndose en un referente de la música latina a nivel internacional.

En su publicación, Marc Anthony invitó a sus millones de fanáticos a continuar disfrutando y reproduciendo el tema.