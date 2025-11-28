Celebra la Arena Monterrey 22 años ¡y va por más!

Inaugurada en el 2003 con la presentación de Juan Gabriel, la Arena Monterrey se ha consolidado como un icono del entretenimiento en la ciudad

Desde hace 22 años, la Arena Monterrey es el centro de espectáculos más grande de la región, el favorito del público regiomontano y el recinto ideal para que artistas nacionales e internacionales presenten su show.

Con un escenario de 360 grados, gran calidad acústica, comodidad, visibilidad y experiencia, este recinto emblemático es utilizado principalmente para espectáculos, conciertos, conferencias y deportes.

Fue inaugurada en el 2003 con la presentación de Juan Gabriel y desde entonces la Arena Monterrey se consolidó como un icono del entretenimiento en el corazón del Parque Fundidora.

“Quién iba a pensar que aquel 27 de noviembre del 2003, con el gran concierto como el de Juan Gabriel pudiéramos tener y seguir cosechando tantos y tantos éxitos y no nada más para el estado de Nuevo León, sino para todo el mundo”, dijo Dante Guillén, vocero oficial de la Arena Monterrey.

A lo largo de estos 22 años se han recibido artistas de talla internacional, se han realizado más de 3250 eventos, con más de 23 millones de espectadores y ha sido sede los acontecimientos más memorables del país.

Hoy es su 22 aniversario y a lo largo del tiempo a alcanzado importantes logros entre ellos ser el top 3 en arenas con mayor venta de boletos en Latinoamérica en 2024; mientras que en 2006 fue reconocida como la arena con mayor actividad a nivel mundial.

Grandes figuras han formado parte de su historia entre los que destacan Celine Dion, los Jonas Brothers, Justin Bieber, Kiss, Thalía, Bruno Mars, Katy Perry, Backstreets Boys, Luis Miguel, Vicente Fernández, Ricky Martin, Gloria Trevi, María Carey entre muchos más.

Actualmente la Arena Monterrey realiza más de 150 eventos al año y ha contado con una infraestructura destacada, al menos 66,000 toneladas de equipo han ingresado al recinto, además de 287,000 bocinas instaladas junto con 335,000 luces robóticas utilizadas para diferentes producciones y al menos 100 lámparas iluminan el bowl de los escenarios.

“Nosotros constantemente estamos haciendo cambios. Si ustedes han venido en los últimos meses se han percatado que ya todo el pasillo es tecnológico, que son pantallas de leds increíbles, que puedas estar viendo, patrocinadores que puedes estar viendo contenido diferente, las pantallas que tenemos son de alta calidad, de alta nitidez dentro de la arena”, apuntó Dante Guillén.

Además, recalcó que vienen muchas cosas interesantes tanto para las nuevas generaciones, así como para el público que ha estado desde el 2003 hasta la fecha y reiteró que seguramente va a ser un recinto que seguirá en la preferencia del público.

La Arena Monterrey agradeció a cada persona que ha comprado un boleto, que ha participado en trivias o promociones y sobre todo que ha sido parte de la experiencia durante estos 22 años.