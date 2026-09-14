Celebra Justin Bieber 8 años de amor con Hailey Bieber

La pareja festejó su fecha especial compartiendo imágenes mientras jugaban billar y mensajes afectuosos en sus cuentas oficiales.

El cantante Justin Bieber celebró públicamente su aniversario junto a su esposa Hailey Bieber mediante una emotiva publicación en sus redes sociales, acompañada de una serie de fotografías donde se les aprecia compartiendo un momento de ocio mientras juegan billar.

En la publicación, el artista canadiense acompañó las imágenes con un bello mensaje para su esposa.

"8 años hasta el infinito, NUEVOS COMIENZOS. Te amo bebé, Feliz Aniversario". Agregó el artista.

Como símbolo de reafirmación del vínculo de la pareja. Por su parte, Hailey Bieber reaccionó y comentó la publicación con un tono jovial.

"8 años de mí siendo horrenda jugando billar". Comentó Hailey.

Justin Bieber y Hailey Bieber

La historia sentimental entre ambas figuras públicas comenzó a gestarse como una amistad en 2009, aunque sostuvieron su primer romance formal entre finales de 2015 y principios de 2016. Tras una pausa en su relación, la pareja retomó su noviazgo de forma definitiva en mayo de 2018.

Meses después de reconciliarse, contrajeron matrimonio por lo civil el 13 de septiembre de 2018 en un juzgado de Nueva York, y un año más tarde, en septiembre de 2019, celebraron una ceremonia religiosa con familiares y amigos en Carolina del Sur. Asimismo, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues Bieber, en agosto de 2024.