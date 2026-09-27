Celebra Dove Cameron su boda con elegante vestido

La reconocida actriz y cantante contrajo nupcias este fin de semana luciendo un diseño exclusivo de alta costura de la firma italiana.

El jueves 24 de septiembre de 2026, la actriz y cantante Dove Cameron y su pareja celebraron su boda civil formal y lucieron elegantes trajes sastre blancos para la firma legal.

Tras este primer paso, la pareja dio inicio a las celebraciones principales a lo largo del fin de semana, una práctica cada vez más común entre las celebridades conocida como wedding weekend, que permite separar el trámite legal de la gran ceremonia y recepción.

Durante la fiesta principal, Dove Cameron impactó al lucir un majestuoso vestido blanco de novia complementado con velo, diseñado por la prestigiosa firma de alta costura Valentino. En un emotivo video donde se aprecia la delicadeza del vestido y el velo con finos bordados, la artista compartió visiblemente conmovida lo que significó para ella este proceso.

“Valentino era la casa de diseño con la que soñaba colaborar para el vestido de novia, así que no sé... cada vez que entro aquí lloro. Fueron tan amables y realmente se superaron por mí. Es muy emotivo, pero en verdad todo es muy especial porque... ¡es mi boda!”

Las emotivas palabras de Dove Cameron, sumadas al despliegue de elegancia de su atuendo, han conquistado a sus seguidores, marcando uno de los momentos más destacados de la celebración de su matrimonio.