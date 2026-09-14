Celebra Demi Lovato con éxito su concierto en Río de Janeiro

La intérprete estadounidense compartió aspectos de su espectáculo en redes sociales previo a sus últimas fechas en São Paulo.

La cantante estadounidense Demi Lovato celebró su regreso a escenarios brasileños mediante una publicación en sus redes sociales, donde compartió momentos de su reciente presentación en el Estado de Río de Janeiro.

En la publicación, la artista acompañó una serie de fotografías de su show en vivo, donde se le aprecia sobre el escenario junto a su equipo de bailarines, con un breve mensaje.

"VINIMOS A BRAZIL". Agregó Demi a su publicación, la cual compartió con sus fans un poco de la noche vivida en Río de Janeiro.

La cantante causó de inmediato el entusiasmo de sus seguidores locales. La imagen acumula cientos de miles de reacciones y comentarios de fans e influenciadores locales, quienes celebraron la presencia de la intérprete en tierras sudamericanas y el despliegue de su espectáculo.

It's Not That Deep Tour

Actualmente, la artista se encuentra recorriendo diversos países como parte de su gira mundial titulada It's Not That Deep Tour, con la que promociona los temas de su noveno álbum de estudio homónimo.

En la etapa norteamericana de este tour, la cantante recorrió durante la primavera y parte del verano recintos de grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Houston, concluyendo sus fechas en Estados Unidos a finales de agosto.

Cierre del tour en São Paulo

Tras su paso por Río de Janeiro, Lovato se prepara para el cierre definitivo de su gira mundial, la cual culminará con dos conciertos en solitario en São Paulo programados para los días 15 y 16 de septiembre.